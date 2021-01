Napoli e la Campania, motore del trotto italiano non è una novità. Per l’anno 2020 c’è anche una sorta di certificazione. Il settimanale dedicato al mondo dei cavalli "Equos Trotto&Turf" ha assegnato dodici “Equos Awards 2020”, uno per ogni categoria (cavalli, manager, allenatori, guidatori) , e la metà sono finiti in Campania. Partiamo dagli uomini: Pier Luigi D’Angelo (foto), presidente della società che gestisce l’ippodromo di Agnano, è stato eletto miglior manager. Nella motivazione si legge tra l’altro che il Lotteria 2020 “rimarrà per sempre nella storia del trotto”. Pier Luigi ha condiviso l’importante riconoscimento con i fratelli Luca (amministratore di Agnano) e Marco. Il titolo per i proprietari è stato assegnato per distacco alla scuderia Bivans di Antonio Somma, proprietario del supercampione Face Time Bourbon (vincitore dell’Amerique), di Vivid Wise As e di tanti altri ottimi trottatori. Scontato anche il riconoscimento per i gentlemen ad Elena Orlando Villani. L’amazzone vesuviana si è resa protagonista di un’impresa storica: per la prima volta una donna ha primeggiato nella classifica gentlemen. Altro titolo, in effetti scontato, quello del “cavallo dell’anno” andato a Zacon Gio, il fantastico nipotino di Varenne di Giovanni e Giuseppe Franco che ha dominato il Lotteria. Tra i cavalli, awards “napoletani” anche per Vernissage Grif di Gennaro Riccio come “cavallo rivelazione dell’anno” e ad Alrajah One del torrese Vincenzo Izzo (“miglior quattro anni”). Fin qui gli oscar napoletani. Il tedesco (da anni trapiantato in Italia) Holgert Elerth porta a casa l’oscar alla carriera come allenatore per il doppio successo Lotteria- Derby. L’emiliano Alessandro Gocciadoro vince il titolo per i driver e il suo team quello dei trainer. Il friulano Roberto Toniatti primeggia tra gli allevatori. Infine il miglior cavallo di due anni è Caramel Club; il miglior tre anni è Bleff Dipa, vincitore del Derby per un proprietario francese ma allevato da Arcangelo Di Pasquale, un ristoratore napoletano trapiantato al nord.

Tra gli oscar non ha trovato posto Roberto Vecchione, il driver aversano pilota sia di Zacon Giò che di Bleff Dipa. Vincere Lotteria non da favorito e Derby da estremo outsider sono imprese che non possono essere trascurate e meritano comunque un premio speciale. Gli organizzatori degli awards hanno comunque tempo per rimediare, prima della cerimonia di premiazione prevista (Covid permettendo) ad aprile a Torino in occasione del Costa Azzurra.

Ultimo aggiornamento: 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA