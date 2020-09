A Brescia, una delle città più colpite dalla pandemia nella scorsa primavera, è nata l'idea del campo Multisport. L'ha lanciata l'ad di Italian Padel, Claudio Gregorini, che ha brevettato il Padeball, nuovo campo multisport di varie dimensioni, in ring modulari totalmente protetti da strutture metalliche e adatti per 2 o 4 giocatori, che permettono di esercitare diversi sport che non prevedono il contatto diretto come il volley, il calcio tennis, il badminton e il padel. La ditta, già leader in Italia e in Europa nella costruzione e installazione di campi da padel, ha progettato e brevettato queste strutture innovative installabili su pedane in calcestruzzo, adatte anche a spazi più piccoli rispetto a quelli dei soliti campi da gioco.



L'idea di Galuppini è stata quella di sostituire le pareti in vetro presenti nel padel con reti metalliche di nuova realizzazione, in grado di garantire una omogenea rimbalzabilità di palline da tennis, di palloni da calcio o pallavolo. «Tutti questi vantaggi e innovazioni consentono ai campi di Padeball di diventare molto accessibili: possono essere tranquillamente acquistati e installati in piazzali di capannoni per il welfare aziendale o per l'organizzazione di team building; possono trovare spazio in giardini di ville e case private, per la felicità e la salute psico-fisica della famiglia, oltre a parenti ed amici che ne potranno beneficiare - commenta Galuppini - Più salute, più business, innovazione e occupazione: le crisi sono anche fonte di cambiamento».