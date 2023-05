Padel, dal 12 al 25 giugno: gli Assoluti regionali a Fuorigrotta

Saranno i campi del Rama Club in viale Giochi del Mediterraneo a Fuorigrotta ad ospitare dal 12 al 25 giugno i campionati regionali assoluti di Padel, organizzati dal Comitato campano federale che ha come consigliere per il settore il maestro Angelo Chiaiese. Le iscrizioni si ricevono entro il 4 giugno (info 0815701958).

Il padel è un fenomeno in crescita a Napoli e in Campania. Attualmente ci sono 43 società esclusivamente di padel nella regione e 46 di tennis-padel, per un totale di 89; 1575 i tesserati (897 agonisti e 678 non agonisti).