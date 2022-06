Padel, a Palma Campania il numero 1 dell'APT Padel tour “Tolito”: é spettacolo

Ormai é Padelmania e a Palma Campania ad infiammare amatori, professionisti e fans ci ha pensato l'argentino Leonel Daniel Aguirre, da tutti conosciuto come Tolito, il numero uno del circuito mondiale APT Padel Tour. Con l'associazione sportiva Palapadel della città del carnevale ha sottoscritto un accordo di collaborazione: giocherà con il logo della società sulla divisa e promuoverà il Padel in associazione sui tre campi al coperto in località Cinquevie. Uno spettacolo nello spettacolo Tolito, colpi impossibili, un giocoliere capace di far giocare e rimbalzare la pallina in ogni punto delle quattro pareti che delimitano il campo tenendola costantemente in gioco. "Per la verità Tolito ha dato già dimostrazione delle sue capacità durante la prima edizione del "Padel for Children" e adesso stiamo organizzando una scuola padel per bambini", dice il presidente dell'associazione Ida Marino che con Salvatore Lauri è Top Player della squadra che milita nel campionato di serie D. Intanto Tolito giocherà lunedì 6 giugno l'APT in Portogallo, a luglio a Parigi e agosto Roma. Dopo il successo della passata stagione con tornei giocati in otto paesi diversi (Messico, Paraguay, Belgio, Portogallo, Svezia, Monaco, Spagna e Argentina) la stagione 2022 registra cinque nuove destinazioni nel calendario dell’APT Padel Tour: Sudafrica, Austria, Italia, USA e Dubai. Intanto Tolito Aguirre fa letteralmente impazzire i fan che arrivano da ogni angolo della regione per osservare e filmare le sue performance al Palapadel di Palma Campania. Tutti vogliono giocare in coppia con Aguirre e anche solo vederlo giocare diventa uno spettacolo con colpi che hanno dell'incredibile. Sui campi di ultima generazione dell'impianto di Palma, l'unico al coperto, spesso giocani anche i vip come il presidente della Salernitana calcio Danilo Iervolino.