Slam by mini, il torneo internazionale del Rama Club Napoli alle finali

Ultimi due giorni di gare al torneo internazionale di padel Slam by Mini del Rama Club di Napoli, quarta tappa del circuito promosso dalla Federtennis e che si concluderà in autunno con il Masters finale. Oggi sono in programma i quarti e le semifinali del torneo di doppio maschile, domani la finale. Ci sono ben 14 prima categoria su 16 in gara nei quarti. Resta favorita la coppia azzurra Sinicropi-Cattaneo, testa di serie numero 1, che affronta Beltrami-Tinti. Gli altri accoppiamenti prevedono gli argentini Baez e Patiniotis contro Mezzetti-Bruno. E ancora, Brusa-Piraglia contro Salandro-Di Giovanni; per chiudere con Perez-Iriart che nei quarti trovano i sorprendenti Abbate-Abdala che hanno superato a sorpresa i secondi favoriti del torneo, Calneggia-Capitani 7-5 7-6.

L’evento del tour Slam by Mini, diretto da Francesco Bellucci, fa tappa sui campi della struttura di viale Giochi del Mediterraneo dopo i successi dei primi tornei a Triggiano, a Tolcinasco (Milano), a Rimini. Poi si proseguirà in autunno a Torino e Grosseto prima del Masters finale; il torneo ha un montepremi di 12.500 euro.

Anche il torneo di doppio femminile oggi ha in programma i quarti e le semifinali (e domani la finale), con le due coppie favorite, la numero 1 Orsi-Marchetti e la numero 2 Tommasi-La Monaca favorite.