Covid-19 e che quindi ha dovuto ritirarsi in isolamento, rinunciando ovviamente alla partecipazione Paire è il primo giocatore a risultare infettato all'interno della «bolla» che dovrebbe proteggere il torneo organizzato a Flushing Meadows Benoit Paire (n.22 Atp), risultato positivo ad un test anti--19 e che quindi ha dovuto ritirarsi in isolamento, rinunciando ovviamente alla partecipazione Paire è il primo giocatore a risultare infettato all'interno della «bolla» che dovrebbe proteggere il torneo organizzato a Flushing Meadows

Paire, testa di serie N.17 all' US Open, doveva esordire martedì contro il polacco Kamil Majchrzak e aveva subito diversi test da quando era arrivato negli Stati Uniti, il ;;18 agosto, e finora tutti erano stati negativi. Paire aveva partecipato al torneo di Cincinnati, dove era uscito al primo turno perchè in non buone condizioni di salute. Due giocatori, Guido Pella e Hugo Dellien, erano stati messi in quarantena la scorsa settimana nel corso del torneo per contatti con un membro del loro staff risultato positivo. Il controllo cui sono stati sottoposti ha avuto poi un risultato negativo. Secondo quanto riporta L'Equipe, il test positivo di Paire ha avuto conseguenze per altri quattro giocatori francesi, che sarebbero stati per ora confinati nelle rispettive stanze d'albergo fino a nuovo avviso: Richard Gasquet, Greoire Barrere, Edouard Roger-Vasselin e Adrian Mannarino

Ultimo aggiornamento: 17:41

. Paire è il primo giocatore contagiato dal Coronavirus nel tabellone principale dell'Us Open, al via domani a New YorkLEGGI ANCHE Djokovic lascia l'Atp e presenta la sua nuova associazione, Nadal e Federer contrari