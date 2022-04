Il cielo è sempre azzurro su Napoli. Prima la Croazia (secco 3-0), poi la battaglia sul parquet con la Francia (3-2), culminata al quinto set (15-10). Tre giorni di puro spettacolo e di grandi emozioni a Ponticelli. L’impianto di via Argine, riqualificato in occasione delle Universiadi 2019, si è rivelato un vero amuleto, tanto da giocare un ruolo chiave nella qualificazione ottenuta dagli azzurrini del commissario tecnico Michele Zanin. Si è riacceso, inoltre, l’entusiasmo per il volley all’ombra del Vesuvio. Numeri impressionanti che consegnano la cifra esatta dell’evento partenopeo. Ben 1350 presenze danno il senso della passione per la pallavolo. Palestra C fortino inespugnabile per la giovane Italia, che si è sentita letteralmente a casa. Pubblico caloroso e numeroso, assordante e appassionato, che ha seguito con vivo interesse le dinamiche sportive. Match dell’Italia sold out. Gli spettatori hanno spinto capitan Lorenzo Magliano e compagni verso gli Europei di categoria, che si svolgeranno a Tblisi, in Georgia, nel mese di luglio.





Impeccabile l’organizzazione resa possibile dal contributo di decine di volontari, coordinati dal comitato regionale della Fipav Campania e dalla Fipav Napoli, presieduta da Carmine Menna. Sforzi salutati con apprezzamento e gratitudine da parte del presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, presente al successo decisivo sulla Francia, e da tutti i rappresentanti delle istituzioni civili e sportive intervenuti.



Esprime la sua piena soddisfazione il presidente delle Fipav Campania Guido Pasciari. «Grazie Napoli, grazie Italia». Gioia doppia per la vittoria mozzafiato e la perfetta kermesse senza sbavature. «Si è concluso un weekend di grande pallavolo a Napoli, nel segno degli azzurrini che hanno staccato il pass per gli Europei under 18». Pubblico in delirio e Nazionale festante: tripudio unico. «È stato un fine settimana di grandi emozioni quello vissuto nella Palestra C del PalaVesuvio, che è tornata a splendere e a gremirsi di giovani e famiglie come oramai avevamo dimenticato», sottolinea Pasciari.

Scintilla scoccata. «Senza ombra di dubbio possiamo dire di aver riacceso l’entusiasmo di Napoli ma più in generale della nostra regione che ha fame di grande volley», asserisce convinto il numero uno della Fipav Campania. «Questo è solo il primo di una serie di eventi che ci vedranno nuovamente al centro del panorama pallavolistico italiano», annuncia Pasciari. «Siamo tornati protagonisti e vogliamo esserlo per sempre. Grazie a tutti i volontari appassionati che hanno lavorato all’evento», conclude.

Si è qualificata anche la Francia, che ha battuto la Croazia con un perentorio 3-0.