Palermo-Salerno, i giallorossi cercano punti salvezza

Salto in Sicilia. Il mese di aprile inizia con una trasferta impegnativa per capitan Michele Luongo e compagni. Dopo la bella vittoria e convincente prova alla Simone Vitale contro il Bogliasco (13-8), il club presieduto da Enrico Gallozzi punta ad uscire dalle zone calde della classifica. I giallorossi, terzultimi in classifica, dovranno vedersela con la quarta forza del campionato di A1. Telimar Palermo-Check up Rari Rantes Salerno apre il palinsesto clorato della 23esima giornata (ore 14.30).

Rossoverdeblu avversari ostici e pericolosi con i due ex canottierini Mario Del Basso (salernitano classe 1998) e Alex Giorgetti, senza dimenticare i due statunitensi Max Irving (ex Posillipo) e Jonathan Hooper Masashi. La formazione allenata da Marco Baldineti è reduce dal successo esterno alla Bruno Bianchi di Trieste.

«Palermo sta dimostrando di meritare i playoff scudetto, andremo lì per lottare su ogni pallone e provare a fare risultato», spiega alla vigilia il tecnico Matteo Citro. «Partita con un quoziente di difficoltà alto ma abbiamo il dovere di giocarcela fino alla fine: dobbiamo sfruttare fino in fondo ogni occasione che potrebbe capitarci», auspica fiducioso il tecnico classe 1981. Mancano quattro turni al termine della regular season: per la Rari servirà incamerare il maggior numero di punti.