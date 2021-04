Deve davvero giovargli l’aria della Campania. Oro alle Universiadi 2019 e poker alla Simone Vitale. L’attaccante romano Giacomo Cannella rinnova il suo appuntamento con il gol, tanto da risultare match winner nel recupero della seconda giornata del preliminary round scudetto. L’ex Lazio Nuoto griffa la vittoria del Brescia, che supera in scioltezza la Rari Nantes Salerno 7-16 (con parziali di 0-4, 3-4, 1-2, 3-6).

Ritorna in città l’ex di turno e campione del mondo Vincenzo Dolce e mette a segno una doppietta (con un rigore trasformato). Confermano e consolidano la testa del girone F i vice campioni d’Italia, nonostante le assenze di Edoardo Di Somma e del greco Vlachopoulos.

Faticano non poco i giallorossi, che non riescono a bucare la retroguardia lombarda, complice la prestazione pragmatica di Marco Del Lungo, non a caso portiere titolare del Settebello. Colpiscono dalla distanza e in controfuga i leoni di Sandro Bovo e colmare il gap per i pallanuotisti di Matteo Citro diventa impresa impossibile. Nell’ultimo quarto la doppietta del mancino Nicola Cuccovillo rende meno amara la sconfitta.

Nuovamente in vasca capitan Andrea Scotti Galletta e compagni mercoledì 14 aprile. Turno infrasettimanale tra le mura amiche con l’Ortigia di Valentino Gallo e Simone Rossi, ex del Posillipo.