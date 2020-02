Sporting Club Flegreo-F&D Waterpolis 6-10

Termina con una sconfitta per 10-6 la prima casalinga dello Sporting Club Flegreo che contro la F&D Waterpolis guidata dalla cubana Carrasco, che ha realizzato 6 reti, e dall'attenta portiere Minopoli, subisce la seconda sconfitta stagionale. Rispetto all'esordio di Cosenza la squadra è viva, lotta e reagisce colpo su colpo ai tentativi di fuga delle veleritane. Almeno fino all'ultimo quarto, quando un controfallo sul meno 1 nega alle puteolane il possesso del pareggio e consente al Velletri di incrementare il proprio vantaggio. Gli episodi condannano il Flegreo ma la prova d'orgoglio attesa dopo la dèbacle di Cosenza lascia ben sperare il futuro. Il cammino è lungo, ma con il lavoro ben presto arriveranno le prime gioie stagionali. Nella prossima gara in trasferta contro Torre del Grifo Village il Flegreo non potrà fallire l’appuntamento con i tre punti, un altro passo falso è già vietato.



Arriva puntuale anche la disamina del match da parte di mister Daniele Di Zazzo, che commenta così il successo della F&D Waterpolis: «Partita ostica, abbiamo accettato il loro gioco pesante e aggressivo subendo un po’ più del dovuto. Fino al terzo tempo è stata una gara equilibrata ma più per demeriti nostri, ho visto troppi errori sui quali dobbiamo lavorare. Il risultato – prosegue il coach – è stato positivo perché ottenuto fuori casa, e voglio fare un encomio al portiere Minopoli che ha parato l’impossibile e a tutte le ragazze che si sono sacrificate».



Volturno Sporting Club - Pallanuoto Tolentino 7-15

Finisce male anche per la compagine casertana Volturno Sporting Club l’esordio casalingo, nella piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere, contro la Pallanuoto Tolentino. Bella partita combattuta ed equilibrata più di quanto non dica il risultato finale. La giovane squadra di terra di lavoro ha dato battaglia piegandosi alla maggior reattività delle avversarie. Il Tolentino continua il suo cammino a punteggio pieno, si aggiudica il match grazie al gioco cinico e alla condotta di gara impostata su aggressività e pressione costante.



«Punteggio troppo penalizzante - commenta il tecnico del Volturno, Salvatore Napolitano - per quello che si è visto in acqua. Abbiamo, comunque, evidenziato i nostri limiti, qualche decisione arbitrale discutibile».



Brizz Nuoto - Carpisa Yamamay Acquachiara (non disputata)

La società Brizz Nuoto di Catania, visti i motivi del forfait della squadra partenopea ha dichiarato la sua disponibilità al recupero della gara.