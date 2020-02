Ad aprire domenica la seconda giornata del girone sud del campionato seria A2 femminile di pallanuoto sarà il match tra la squadra puteolana dello Sporting Club Flegreo e la laziale F&D Waterpolis che si affronteranno alle ore 12 nella vasca della piscina Monterusciello.

Quindi riflettori subito puntati sulla sfida tra Flegreo e F&D Waterpolis con la squadra del coach Joannis Koinis decisa a riscattare il k.o. subito domenica scorsa al debutto in trasferta a Cosenza.



Per Anastasio, Sgrò e compagne sarà un primo banco di prova contro una formazione partita fortissima battendo nel big macth laziale la matricola del campionato Castelli Romani con il risultato di 20 a 6.



«Non sarà una partita semplice – commenta il portiere e capitano dell’F&D Waterpolis, Linda Minopoli – ma quest'anno nessuna partita lo sarà. Per questo ogni giorno lavoriamo affinché si renda al massimo la domenica qualunque sia l'avversario. Dobbiamo pensare a noi stesse e ai nostri mezzi per raggiungere i risultati, non dobbiamo pensare a chi abbiamo davanti, perché come noi, anche loro hanno voglia di vincere, quindi dobbiamo rimanere concentrate e dare il meglio partita dopo partita».



Prima trasferta di campionato per la Carpisa Yamamay Aquachiara del tecnico Barbara Damiani, che vanno a Catania ad affrontare la Brizz Nuoto. Si gioca nella vasca della "Scuderi", il fischio d'inizio alle 13,30.



Dopo il successo nel derby con il Volturno, l’Acquachiara è chiamata ad una conferma, ma definire banco di prova questa partita contro la Brizz è fuori luogo perchè «in questo campionato tutte le partite lo sono, gare facili non esistono - sottolinea il tecnico biancazzurro Damiani e aggiunge - Sia in casa sia in trasferta sarà indispensabile dare l'anima dal primo all'ultimo minuto per ottenere un risultato positivo».

In ogni caso la Brizz si presenta a questa partita con le biancazzurre con un biglietto da visita di tutto rispetto, la vittoria nel derby contro Torre del Grifo. Successo netto (10-13), che darà sicuramente una maggiore spinta alle padrone di casa nel tentativo di strappare i tre punti anche all'Acquachiara.

Nessun problema di formazione per Barbara Damiani, che applicherà il turnover con l'inserimento di Fiorella Savino al posto di Maria Rosaria Pignataro.



Alle ore 15 la compagine casertana Volturno Sporting Club affronterà in casa in casa, nella piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere, le ragazze della Pallanuoto Tolentino reduce della vittoria per 11 a 9 sulla Roma Vis Nova.

«Non sarà facile - commenta Deborah Mircoli, una delle ragazze con maggior militanza nel sodalizio marchigiano - siamo partite bene ma bisogna rimanere concentrate senza "sedersi". Il Volturno è una squadra ostica, come d’altronde un po’ tutte in questo campionato, in più con il ritorno e l’esperienza che porta con se’ Daria Starace hanno sicuramente un valore aggiunto in confronto all’anno scorso. Anche noi d’altra parte ci siamo rinforzate con un nuovo innesto con militanza in A1 come Rita De Mari e abbiamo la grande esperienza di Jakie Kohli, una mancina in crescita e altre carte da scoprire. Igor Martinovich, il nostro allenatore, ci sta preparando al meglio, come fa per ogni partita, per cerca di farci arrivare pronte e concentrate al punto giusto per la partita. Sarà sicuramente una bella partita, da portare a casa giocando con un bel ritmo e cercando di limitare gli errori. Quindi in conclusione, sarà una partita da giocare». © RIPRODUZIONE RISERVATA