American boy. Si affida a Facebook per salutare e ringraziare. «Sapevo che alla fine di questo anno non avrei più indossato la calottina rossoverde, adesso che è arrivato il momento è davvero difficile». Per inseguire i sogni, si recide il legame. Irrinunciabile l’idea di trasferirsi negli Stati Uniti per studiare e fare quel salto di qualità impensabile a Napoli e in Italia. Da annoverare tra i talenti (e cervelli) in fuga Gianpiero Di Martire.

«Dopo 9 anni passati al Circolo Posillipo, trovo complicato scrivere qualcosa che possa rappresentarli a pieno. In questi anni si sono alternate un’infinità di emozioni, momenti belli e momenti più difficili, vittorie e sconfitte. Il Posillipo è stato come una seconda casa, ho conosciuto quelli che oggi sono i miei più cari amici e stretto i legami più forti», racconta l’attaccante classe 2001.

«Durante questi anni mi ha fatto crescere e formato come atleta e ancora prima come uomo e persona. Purtroppo non sono riuscito a trionfare con questi colori nella massima serie ma in questi anni ho sempre dato tutto me stesso, ogni giorno, per cercare di riportare il Posillipo lì dove merita di essere», ammette il figlio d’arte. «Ringrazio il Circolo, tutti gli allenatori, i miei compagni per quello che mi hanno dato e trasmesso in tutti questi anni, la voglia di vincere, di migliorare e di non mollare mai». Difficile diluire il senso di appartenenza.

«Grazie a questi colori ho imparato molto, porterò per sempre il Circolo e tutti i miei amici nel cuore, con la speranza di giocare e vincere ancora tante altre battaglie e gioire con tutti voi. Sempre forza Posillipo!», conclude Gianpiero Di Martire. Si spalancano le porte dell’Ucla, la prestigiosa università di Los Angeles, e si apre il sogno americano.