I tre pallanuotisti campani campioni del mondo Vincenzo Dolce, Enzo Renzuto Iodice e Alessandro Velotto danno il benvenuto in Nazionale al diciassettenne portiere del Posillipo, il salernitano Roberto Spinelli, convocato dal commissario tecnico Alessandro Campagna per il torneo Frecciarossa Cup ad Ostia. Si tratta del primo impegno per gli azzurri nell'anno che porterà alle Olimpiadi di Tokyo, rinviate di dodici mesi a causa della pandemia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA