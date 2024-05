Posillipo, vent'anni fa a Recco il trionfo per l'ultimo scudetto

Vent'anni fa l'ultimo scudetto di Napoli nella pallanuoto, l'undicesimo del Posillipo che allora come oggi aveva in panchina Pino Porzio, una delle sue leggende. Il 14 maggio 2004 i rossoverdi vinsero gara-5 delle finali playoff nella piscina del Recco allenato da Vincenzo D'Angelo, altra gloria della pallanuoto napoletana, un centroboa indimenticabile e un allenatore di talento, un uomo straordinario scomparso troppo presto. Il Posillipo vinse per 10-9 in quella bolgia, decisivo il gol di Fabrizio Buonocore. Lottarono come leoni, quei campioni, in particolare Fabio Bencivenga, autore di tre reti nonostante la ferita all'occhio. A distanza di vent'anni, suscita ancora emozioni la cronaca dell'inviato Adolfo Mollichelli sulle pagine del Mattino.

Fu una notte indimenticabile per il Posillipo che negli anni Ottanta aveva cambiato la geografia della pallanuoto riportando Napoli al centro di tutto grazie al maestro Paolo De Crescenzo e ai tanti giovani che erano usciti dalle giovanili, rafforzati da stranieri di ottimo livello. Il meraviglioso ciclo si chiuse nel 2005, con la conquista della terza Coppa dei Campioni (era diventata Eurolega). Vent'anni dopo, poche sere fa, c'è stato nei saloni del circolo il brindisi del presidente Aldo Campagnola con i ragazzi che hanno vinto lo spareggio salvezza contro Salerno nella piscina di Santa Maria Capua Vetere.

Lo meritavano questi giovani che non hanno vissuto quell'epoca d'oro per gli sforzi che hanno fatto per evitare l'onta della retrocessione a un club che ha fatto (e deve continuare a fare) la storia dello sport.

Vent'anni dopo ricordiamo quella formazione guidata da coach Porzio: Fabio Violetti, Giancarlo Agrillo, Fabrizio Buonocore, Roberto Mannai, Francesco Postiglione, Andrea Scotti Galletta, Carlo Silipo, Ratko Stritof, Maurizio Felugo, Luigi Di Costanzo, Alexandre Erychov, Fabio Bencivenga e Tino Vegar.