© RIPRODUZIONE RISERVATA

Basta leggere e interpretare il dato delle superiorità numeriche (5/15 per entrambi i contendenti), così come i parziali (4-3, 3-4, 1-1, 3-3), per spiega l’entusiasmante pareggio alla Scandone, 11-11, tra Posillipo e Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno. Derby campano appassionante e vibrante, che scalda e infiamma il pubblico nel tempio clorato di Fuorigrotta. Sventolano i vessilli giallorossi a sostegno della compagine allenata da Matteo Citro, esulta e soffre il presidente Enrico Gallozzi in t-shirt granata, colpevolmente assente Vincenzo Semeraro, ormai distante anni luce dalla sezione pallanuoto.Apre le marcature il capitano Paride Saccoia. Segnano nel primo periodo, sfruttando la doppia espulsione, il croato Mislav Tomasic (ad uomini pari Gennaro Parrilli) e Luca Marziali. Giuliano Mattiello e un lesto Jacopo Parrella, sulla traiettoria della palla, sorprendono Simone Santini. Sulla sirena accorcia Michele Luongo.Schiaccia il piede sull’acceleratore la Campolongo nella seconda frazione con Carlo Sanges e Marko Elez. Inseguono i rossoverdi e trovano il 5-5 con Julien Lanfranco. Doppietta di Donato Pica, intervallata dall’espulsione congiunta di Elez e Lanfranco, comminata dall’arbitro Massimo Savarese di Savona per reciproche scorrettezze. Sotto 5-7, Massimo Di Martire non perde tempo in convenevoli e si erge a protagonista: il numero 3, figlio d’arte, trasforma il rigore del -1 e con una fiondata regala il 7-7 a 14” dall’intervallo lungo.Si alternano i realizzatori nel terzo quarto. Mancino ed ex di turno, Nicola Cuccovillo finta e serve l’assist vincente per Daniel Gallozzi (7-8). Di forza Massimo Di Martire si libera di Andrea Fortuna e deposita in rete (8-8). Subito dopo l’oro alle Universiadi 2019 riceve un colpo, sanguina e costringe l’intervento solerte del medico sociale Gugliemo Lanni e del fisioterapista Silvio Ausiello.Spettacolo e fasi convulse negli ultimi 8 minuti. Da posizione 2, sponda Saccoia, Gianpiero, il più piccolo dei Di Martire, sigla il momentaneo 9-8, immediatamente annullato da Tomasic, che blocca il sorpasso napoletano (9-9). Inoltre l’ex centroboa della Florentia procura il rigore finalizzato da Michele Luongo (9-10). Espulsi i due Andrea, rosso per Scalzone, limiti di falli per l’ex Scotti Galletta, reo a giudizio della coppia arbitrale Bianco-Savarese di aver colpito Massimo Di Martire (4’47”), chiude anzitempo Giuliano Mattiello (4’13”). Sfrutta l’uomo in più Michele Luongo (9-11) e conduce la Rari Nantes sul +2 a 3’58”. Nel momento di maggiore difficoltà i posillipini non demordono né si disuniscono, i giovani si sostituiscono ai senatori e dipanano la matassa. Scampato pericolo con il penalty conquistato da Luca Silvestri (3’34”) e mirabilmente eseguito dallo scatenato attaccante Massimo Di Martire, che si ripete ad 1’28”, dopo il timeout richiesto da Roberto Brancaccio (1’47”). In coda la controfuga non capitalizzata da Gianpiero Di Martire e la conclusione sulla sirena di Fortunato che Negri stoppa senza affanni.Super derby e grande prova di Massimo Di Martire: 5 gol e talento puro al servizio dei compagni. «Cinquina relativa, sempre merito del gruppo, facile con dei passatori come Paride e Giuliano. C'è un po' di rammarico, perché con un pizzico in più di attenzione avremmo potuto vincere la partita. Siamo giovani e spensierati, talvolta incoscienti», ammette il classe 2000. Punti persi a Roma e con la Florentia. «Sono sicuro che pian piano ce la faremo, qualche risultato positivo ci potrebbe aiutare a riprendere quell'entusiasmo dell'anno scorso. Il bello viene ora, siamo imprevedibili», assicura Massimo (nelle foto di Marina Carascon). «Daremo battaglia a chiunque. Negri una sicurezza, Marziali una iena. Gruppo solido e fantastico», ammette il millennial player.Secondo pareggio consecutivo per i ragazzi di Brancaccio in casa. «Un vero derby combattuto, maschio in alcuni frangenti. Abbiamo affrontato una squadra di grande esperienza composta da pallanuotisti di livello come Scotti, Luongo, Elez, Tomasic. I giovani si sono fatti valere». Prossimo appuntamento il 2 novembre a Casoria la stracittadina con la Canottieri. «Settimana per lavorare e arrivare al meglio possibile. Pronti a vivere altre grandi emozioni».Sempre decisivo Michele Luongo, autore di una pregevole tripletta. Le parate di Negri hanno impedito la seconda vittoria esterna della Rari. «Derby molto impegnativo, disputato sul filo di lana. Peccato, vista l’inerzia, poteva finire diversamente. Il pareggio lascia l’amaro in bocca, credevo potessimo portare a casa l’intera posta. Pazienza, la pallanuoto è fatta di episodi, abbiamo sbagliato nel momento clou del match, potevamo chiuderla ma non siamo riusciti a staccarli», argomenta l’attaccante classe 1986. «Due volte sul +2 ma ci siamo fatti sempre rimontare. Abbiamo perso ad inizio partita un giocatore fondamentale come Marko Elez, ottimo tiratore in superiorità numerica, una pedina importante che è venuta a mancare. La squadra ha mostrato carattere e voglia di vincere. Ci può stare il pari», osserva il fratello del campione del mondo Stefano. «Siamo contenti dei 4 punti in classifica, maturati in trasferta contro due squadre che fanno del fattore campo la loro forza. Abbiamo dato il massimo, merito dell’entusiasmo della nostra fantastica gente, che ringraziamo per essere venuta numerosissima alla Scandone. Sembravamo di stare tra le mura amiche: eccezionali. Proseguiamo su questa strada, per toglierci grandi soddisfazioni», conclude Michele Luongo.Ritorna dove ha costruito la sua vincente carriera Andrea Scotti Galletta. «La partita ha mantenuto le attese, emozionante e divertente, con un’ottima cornice di pubblico. Forse il pareggio accontenta un po’ tutti, anche se noi siamo rammaricati per i due gol di vantaggio nel finale e per l’espulsione inesistente di Elez. Con lui in campo sarebbe stata un’altra gara. Ma va bene così. La strada per la salvezza è ancora lunga e siamo pronti a combattere fino alla fine».Destino comune di Posillipo e Salerno.