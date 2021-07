«Hai amato questa terra, contribuendo a darne lustro con il Torneo Internazionale di Pallanuoto, una delle tue tante passioni. Professionista esemplare, amico leale, semplicemente Rosario Mazzitelli». Così si legge sulla targa consegnata alla famiglia del compianto giornalista napoletano, che tanto si spese in vita per valorizzare e rilanciare le discipline acquatiche. Si è concluso il torneo giovanile di waterpolo nelle acque di Castellabate alla presenza della consorte Filomena Poli, dei figli Lidia e Giovanni Mazzitelli, del nipote Domenico Barone.

«Indimenticabile per il giornalismo e lo sport il vicepresidente Ussi Campania. La sua un’idea geniale di organizzare i tornei di pallanuoto con eccezionale capacità organizzativa», ricorda Mario Zaccaria, presidente dell’Unione stampa sportiva regionale. «Rosario è stato un amico fraterno, prima ancora che un collega e un grande appassionato di sport. Passione che negli ultimi anni aveva coniugato con la scoperta di questo splendido territorio, il Cilento, tanto da istituire degli eventi di caratura internazionale, portando qui squadre da ogni angolo d’Italia e d'Europa», osserva Zaccaria.

«Il primo sentimento che ti prende in momenti come questi è sempre la commozione. Sarà banale ma è difficile distaccarsi dall’idea di una persona così importante per il mondo sportivo, figuriamoci per la sua famiglia. Siamo, però, particolarmente felici di poter parlare ancora di nostro padre all’interno degli eventi che lui realizzava con tanto amore», sottolinea emozionato il figlio Giovanni. «Questo appuntamento è soltanto il primo di una lunga serie a lui dedicata. Prima della cerimonia di consegna della Stella d’oro al merito sportivo, contiamo di far rivivere il pensiero di Rosario in altre manifestazioni natatorie. Su tutte il Cilento Costa Blu, il torneo internazionale di pallanuoto a mare, ambientato nelle splendide acque delle coste cilentane», precisa Mazzitelli junior. «E’ stato emozionante vedere e sentire l’affetto per papà, e non solo come giornalista, che con il suo lavoro ha contribuito a promuovere Castellabate, Pollica, Agropoli e Casal Velino. Grazie davvero di cuore agli organizzatori e ai suoi amici, perché si tramanda il suo ricordo attraverso lo sport e i valori che lui ha tanto amato».

Il presidente della Federnuoto campana, Paolo Trapanese, ha ricordato l’amore di Mazzitelli «per lo sport e per il Cilento, che ha contribuito a valorizzare attraverso l’istituzione di un prestigioso torneo di pallanuoto». Analoghe considerazioni sono state espresse da Filippo Massimo Gomez, presidente GuG Campania. Tanto divertimento ha caratterizzato la rassegna voluta dal Circolo Nautico Punta Tresino e dal Circolo Nautico Lazzarulo, che ha interessato le categorie under 10, 12, 14 e 16. Numerosi sono stati i ragazzi che hanno allacciato la calottina e lo spirito di amicizia ha prevalso tra Pallanuoto Salerno, il Circolo Nautico Salerno e la Rari Nantes Salerno.