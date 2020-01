Domani, 26 gennaio, prende il via la regular season del campionato nazionale di pallanuoto serie A2 femminile, composta da due gironi (Nord e Sud) da 10 squadre: l’ultima giornata è programmata per il 31 maggio. Al termine della regular season la prima classificata di ogni girone accede direttamente alle finali playoff, mentre la seconda e la terza classificata di ogni girone si qualificano alle semifinali playoff, che si disputeranno al meglio dei tre incontri. Stessa formula anche per le finali promozione. L’ultima classificata di ogni girone retrocede direttamente in serie B, mentre ottava e nona classificata si qualificano per i playout salvezza, al meglio delle tre partite.



Del girone Sud fanno parte tre squadre campane (ci sono Sporting Flegreo, Acquachiara e Volturno Sporting Club), tre laziali (Castelli Romani, F&D Waterpolis Velletri, Roma Vis Nova), una marchigiana (il Tolentino), una calabrese (il Cosenza) e due siciliane (Brizz Catania e Torre del Grifo).



Ai blocchi di partenza saranno due le squadre provenienti dalla Serie A1 che avranno sicuramente voglia di riscattarsi dopo le retrocessioni: Velletri e Torre del Grifo.



Si riparte dopo una stagione entusiasmante, che ha visto nell’ultima annata due compagine campane, pur non partendo tra le favorite, cavalcare il sogno promozione. La Sporting Club Flegreo ha visto svanire, davanti al proprio pubblico, il suo sogno alla gara 2 dei playoff contro Bologna, mentre, l'Acquachiara riuscì a disputare la finale promozione, persa contro la Pallanuoto Trieste, grazie a un campionato magnifico, nettamente superiore alle aspettative.



Domani è subito derby campano, in casa Acquachiara arriva il Volturno e come sempre sarà una partita molto combattuta, prevarrà chi avrà più testa e più cuore. Lo Sporting Flegreo affronta la prima gara in trasferta in casa del Cosenza.



A guidare le puteolane Ioannis Koinis, il tecnico ellenico alla sua quarta stagione sulla panchina del Flegreo e che anche quest’anno potrà contare sull’esperienza e la determinazione di capitan Anastasio. A difendere i pali Risso, in prestito da Rapallo e già integrata nei meccanismi di una squadra che da sempre ha nella forza del gruppo una delle sue armi migliori. Le casertane Sgrò e Martucci continuano a sposare il sodalizio puteolano, mentre dal vivaio continuano ad affacciarsi in prima squadra prospetti interessanti che andranno ad allungare una rosa con un’età media molto bassa, ma con già importanti esperienze nei campionati nazionali. Oltre a Parisi, che ormai orbita stabilmente nel gruppo delle nazionali giovanili, Koinis potrà contare su Maione, Camicino, Esposito, Lucarelli e Micillo che, nonostante la giovane età, in questi anni hanno trovato ampio spazio nelle partite di campionato. A rinforzare la rosa Dirupo, l’esperienza di Vitiello e il tesseramento in extremis di Caltabiano in prestito da Pescara. «In bocca al lupo alle nostre ragazze che con tanta voglia di fare bene e con la testa bassa a lavorare si apprestano a vivere questo nuovo campionato - commenta Koinis, tecnico dello Sporting Club Flegreo - per noi ogni partita sarà come una finale, in un girone Sud che quest’anno sarà molto competitivo: tutte le squadre sono allo stesso livello e per questo dovremo mantenere alta la concentrazione in ogni partita».



«Per il momento questo girone è un vero e proprio rebus, difficile stabilire le gerarchie - sottolinea invece il tecnico dell'Acquachiara Barbara Damiani - un'idea più precisa circa le squadre più accreditate alla qualificazione ai playoff potremo averla soltanto dopo tre o quattro giornate di campionato. Non è facile ripetere i miracoli, soprattutto dopo aver perso giocatrici importanti come è accaduto a noi. L'Acquachiara quest'anno si presenterà ai nastri di partenza con una formazione ancora più giovane, e quindi l'obbiettivo principale non può che essere la salvezza».



Anche per la compagine casertana Volturno del coach Salvatore Napolitano l’obiettivo da raggiungere è centrare la salvezza. Il Volturno dopo aver conquistato senza grosse difficoltà la salvezza lo scorso giugno proverà a ripetersi. La squadra di santa Maria Capua Vetere ha perso il portiere Stellato e il capitano storico Masciandaro, entrambe per motivi di lavoro, ma che riabbraccia Starace tornata in gialloverde dopo l’esperienza in Sardegna. Un avvio di stagione in salita. Una stagione molto intensa che le sammaritane stanno preparando da mesi. «Un Volturno - spiega Napolitano - inizia ad avere una sua identità: la politica di puntare sulle giovani del vivaio continua anche quest’anno e siamo contenti della crescita di tutte le nostre giocatrici. Ci sarà un grande equilibrio nel girone, forse anche più della passata stagione. Per quel che ci riguarda le ragazze più giovani hanno fatto passi avanti e quest’anno tutti aspettiamo risposte positive. La maggior parte hanno raggiunto un’età matura e dovranno dimostrare in campo i loro progressi. Hanno acquisito, rispetto al passato, consapevolezza dei propri mezzi e senza voler mettere eccessiva pressione avranno maggiori responsabilità anche perché sono quelle che giocheranno maggiormente».



Le gare casalinghe del setterosa partenopeo Acquachiara, per indisponibilità della piscina Galante di Scampia, si disputeranno presso la piscina comunale di Cava dei Tirreni. © RIPRODUZIONE RISERVATA