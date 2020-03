Testacoda a Casoria. Dalla Liguria i galacticos della Pro Recco atterreranno all’Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino e poi diretti alla piscina dell’Alba Oriens, dove i primi della classe (45) affronteranno la Canottieri, ultima in classifica (4), domani pomeriggio alle ore 15. In base alle disposizioni del decreto del Governo, si giocherà a porte chiuse. L’incontro sarà visibile in streaming sulla pagina Facebook Videoplay.



Prevale un clima alquanto nebuloso e decisamente confusionario. Esprimono dubbi e perplessità gli atleti della serie A1: tanti e forti i rischi all’orizzonte. Il campione del mondo ed ex di turno, Alessandro Velotto, affronterà i giallorossi in un ambiente surreale. «E’ sempre bello tornare a casa, dalla mia famiglia e dai miei amici: saranno belle sensazioni», spiega alla vigilia il Golden Boy di Ponticelli.



In piscina senza pubblico e senza il consueto abbraccio dei tifosi. «Mi dispiacerà giocarla a porte chiuse ma tutti siamo ben consapevoli della situazione critica», ammette il difensore napoletano, classe’95 (nella foto di Manuel Schembri).



Sulla rete ammiraglia di Rai 1. «A Domenica in è stata una bella esperienza. Mara Venier è simpaticissima e con il Settebello e il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, siamo stati a nostro agio nel suo salotto televisivo», racconta il bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016.



Misura di prevenzione igienico sanitaria. Intanto la Federnuoto campana ha deliberato la sospensione della serie C e di tutti i campionati giovanili di pallanuoto (maschili e femminili) fino al 20 marzo 2020. E la serie B?



«Niente ansia, l'Italia ce la farà», assicura fiducioso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA