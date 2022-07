Poker clorato. Con la pallanuoto non si invecchia mai. Quella di capitan Maurizio Marassi e compagni una passione inesausta, senza età e senza limiti. E così il Nuoto 2000 mette in bacheca il quarto titolo italiano. Non una novità ma un risultato che dà continuità nella categoria master +60, dopo i tricolori conquistati nel 2019, 2018 e 2016.

Napoli sul tetto d’Italia. «In pochi anni abbiamo collezionato ben quattro scudetti», racconta entusiasta il leader Marassi. «Questa volta siamo ricorsi a dei rinforzi non napoletani, tra cui Massimo Frodà, il portiere ex Recco, e Adrian Muntean, che si è confermato un grande cannoniere, assicurando al nostro assetto tattico il suo prezioso contributo realizzativo». Battuta la concorrenza del Civitavecchia (9-4) e del Flegreo (16-2). Risultati netti che danno la dimensione del successo.

«Credo di aver amalgamato in maniera efficace una formazione che si è fatta valere a livello nazionale. E’ una grande soddisfazione portare Napoli sul tetto d’Italia per l’ennesima volta», conclude il direttore del Centro di Medicina dello Sport, che annuncia i prossimi impegni. «Ci proiettiamo agli Europei, che si svolgeranno dal 29 agosto al 4 settembre, pronti a rappresentare al meglio Napoli e l’Italia».

Questa la formazione tricolore 2022: Massimo Frodà, Diego Cims, Nicola Briga, Nello Rapini, Michele Baviera, il capitano Maurizio Marassi, il vicecapitano Salvatore Nardi, Luciano Di Renzo, Adrian Muntean, Osvaldo Placidi, Davide Mancusi, Daniele Cucchi, Giuseppe Pandini, Salvatore Scebba. Tecnico Nicola Lucarelli, dirigente responsabile Massimo Grillo, dirigente accompagnatore Renato Galassi.