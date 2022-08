Gregorio Paltrinieri: sempre lui, ancora lui: il fuoriclasse azzurro vince la medaglia d'oro negli 800 metri stile libero agli Europei di Roma, mandando in visibilio il pubblico capitolino il quale può festeggiare ancora di più, visto che sul terzo gradino del podio sale l'enfant du pay Lorenzo Galossi, appena sedicenne ma già proiettato verso vette altissime. Per sedici volte i due atleti, il maestro e l’allievo, hanno fatto su e giù nella vasca ritenuta da molti nuotatori ‘la più bella del mondo’: Greg finisce in 7:40.86, il giovane erede fa 7:43.37. In mezzo agli italiani, il terzo incomodo (medaglia d'argento) è il fortissimo tedesco Lukas Maertens. A fine gara i due azzurri si abbracciano, i volti pieni di gioia: se mai potrà esserci un nuovo Paltrinieri (e non è mica scontato), forse sarà proprio il classe 2006. "Una medaglia europea a 16 anni con il record del mondo è tantissimo - esordisce Galossi a Rai Sport - Il mio obiettivo era arrivare dietro Greg ma ci lavoreremo. È dalla mattina che aspettavo di salire sul podio con lui". Autodefinitosi ‘malato’ per la Roma, Lorenzo sogna di incontrare Francesco Totti (scherzando, ha detto che avrebbe smesso di nuotare pur di essere a tu per tu con il Pupone). Adesso che la prima medaglia individuale con i grandi è stata messa in cassaforte, il sogno è che presto arrivi lo scudetto della squadra del cuore.