Lo scorso giovedì 16 gennaio, presso il Club Nautico della Vela di Napoli, si è svolta l’assemblea elettiva del Panathlon Club Napoli per il biennio 2020\21. Alla guida della sezione partenopea dell’associazione benemerita del Coni è stato confermato, per il terzo mandato consecutivo, il professore Francesco Schillirò. Nel consiglio sono stati eletti Angelo Pezzullo, Adolfo Maiello, Fatima Muoio, Alfredo Pagano, Dino Mazza, Hubert Bowinkel, Adolfo Lorusso, Riccardo Vivenzio, Massimo Mastrolonardo. La Commissione di garanzia statutaria sarà composta da Alfonso Pepe, Alberto Scuderi, Renato Galli, Giannandrea Lombardo di Cumia. Eletti nel Collegio dei revisori dei conti Alfredo Ruosi, Bruno Passariello, Mariella De Fusco, Gianmaria Brunese, Renato Silvestre.



«Ringrazio le due squadre che mi sono state vicine nei primi quattro anni di mandato da presidente del Panathlon Club Napoli – spiega il professore Schillirò -. In particolar modo il vicepresidente Adriano Gaito, vero uomo di sport e cultura, Adolfo Maiello, Hubert Bowinkel, perfetto cerimoniere, Fatima Muoio, Alfredo Pagano e il caro Massimo Mastrolonardo, che hanno fatto parte del direttivo. Il club in questi quattro anni ha avuto una spinta più incisiva verso lo sport. Abbiamo realizzato negli ultimi due anni i progetti europei Be Active, con particolare riferimento allo sport nella terza età, abbiamo proseguito le attività dei Campi panathletici, che ritengo il fiore all'occhiello della mia presidenza, insieme a numerose altre attività. Una dedica particolare, però, devo rivolgerla a Giorgio Poulet, mio affettuoso consigliere e amico, che ci ha lasciato poco più di un anno fa, ma che è sempre nei nostri cuori».