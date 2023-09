Lutto nella vela napoletana. E' scomparso, alla vigilia dei suoi 76 anni, Enzo Panella, istruttore di terzo livello di vela molto proiettato verso i ragazzi. Per tutti era il "Panellone". Aveva fatto una traversata oceanica e voleva farne un'altra. Socio da anni della Lega Navale Italiana di Napoli, vicino alla Scuola di Mascalzone Latino. Campione zonale meteor per molte volte, capoflotta meteor, vicino a questa classe di cui condivideva i valori (generosità, sinergia, lavoro di squadra). Molto attivo all'interno della classe meteor che lo ha visto come un pilastro. Tante testimonianze di affetto anche da parte dei ragazzi a cu ha dato tanto. Per i meteor ha regatato sulla sua "Angela" che portava il nome della moglie che è anche quello dell'adorata nipotina. Lascia i figli Roberto e Antonella. Era anche maestro di sci.