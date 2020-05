Saranno messi all’asta a partire dall’8 giugno e fino all’8 agosto sulla piattaforma online charitystars.com per raccogliere fondi per l'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo e la Poliambulanza di Brescia i doni messi all'asta di beneficenza della corsa virtuale We Run Togheter, organizzata dalle Fiamme Gialle e Athletica Vaticana. In palio ci sarà anche la bici regalata a Papa Francesco nel 2018 da Peter Sagan, durante una visita in Vaticano. Si tratta di una Specialized con i colori del Vaticano, lo stemma di Pietro e il nome "Francesco" sul telaio. Il pontefice ha deciso di donarla dopo aver ricevuto in Vaticano un gruppo di atleti insieme al comandante delle Fiamme Gialle.



Molti atleti come Filippo Tortu, Antonio Rossi, Tania Cagnotto, Federica Pellegrini, Sofia Goggia hanno offerto i loro oggetti e ci sono in palio anche esperienze sportive come per esempio un giro su Luna Rossa davanti a Cagliari. A questa gara di solidarietà contro il covid 19 hanno deciso di partecipare anche i fratelli Giuseppe, Carmine e Agostino Abbagnale, famosissimi campioni di canottaggio. “Quando mi è stato chiesto di partecipare all'iniziativa ho aderito subito offrendo una cena a Castellammare di Stabia a chi si aggiudicherà l'asta - spiega Giuseppe Abbagnale - La presenza del Santo Padre credo sia il più alto esempio di solidarietà nei confronti delle strutture pesantemente colpite dalla pandemia. Sono convinto che saranno raccolti molti fondi grazie a tutti i premi messi all'asta". © RIPRODUZIONE RISERVATA