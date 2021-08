Emana positività, dispensa ottimismo. Sorriso contagioso quello di Alessandra Vitale, di (cog)nome e di fatto. Si segna prima di entrare in campo e la sua canzone preferita è il brano dei Coldplay: Viva la vida. Si dichiara pronta per il debutto alle Paralimpiadi di Tokyo in maglia azzurra.

Novità. «Siamo esordienti. Si tratta della nostra prima esperienza. Siamo la prima e sola squadra italica a prendere parte all'ambita rassegna», spiega emozionata l'atleta di Nola Città dei Gigli.

Cammino. «La storia della Nazionale italiana di sitting volley inizia con i primi incontri nel 2015 grazie a Guido Pasciari, all'epoca consigliere nazionale Fipav (attuale presidente Federvolley Campania). La prima storica vittoria e' maturata in un campionato internazionale in Cina nel torneo di qualificazione ai Giochi Paralimpici di Rio 2016. Con un 3-1 all'Egitto ci è sembrato di vincere il torneo. Sarebbe stata la prima vittoria di un percorso strepitoso», asserisce il capitano azzurro.

Italia inserita nella pool A: le azzurre affronteranno il Giappone (27 agosto), poi il Canada (29 agosto) e il Brasile (1 settembre) presso Makuhari Messe Hall, dove lo sciabolatore napoletano Luca Curatoli ha messo al collo il pesante argento olimpico.

Sensazioni. «Sono molto emozionata. La qualificazione è arrivata agli Europei di Budapest nel 2019: ci siamo classificate seconde alle spalle della Russia. E' stata una grande vittoria non solo dal punto di vista sportivo. Le altre squadre ci guardavano come se fossimo figlie di un dio minore. Poi abbiamo iniziato a farci rispettare nel consesso internazionale», ricorda soddisfatta Vitale, ambasciatrice dello sport paralimpico, designata per volere di Luca Pancalli, presidente Cip.

Storico pass staccato prima che il Covid-19 deflagrasse in tutta la sua virulenza. L'unico team italiano ai Giochi nipponici sarà capitanato dalla giocatrice campana. «La nostra voglia è fare bene e cercare di portare a casa il miglior risultato possibile. Se mettiamo in campo la stessa tenacia e grinta sfoderata agli Europei.....». Lecito sognare.

«Saranno Paralimpiadi del tutto particolari, diverse per il contesto storico che viviamo. Eravamo pronti per lo scorso anno poi ci siamo fermate, siccome la squadra è composta da persone fragili e abbiamo dovuto tutelare delle nostre atlete che non potevano allenarsi in condizioni di precarietà e di estremo pericolo», osserva il vicepresidente vicario del Cip Campania. «Ci siamo fermate sul parquet ma abbiamo ripreso di slancio. Nel frattempo, durante il lockdown, ci siamo allenate a casa, facendo il punto in streaming, seguiti dal nostro preparatore atletico a distanza».

Sol Levante. «Avvertiamo il peso della responsabilità, grate nei confronti di chi ha fatto tanto per noi in questi anni: la Federazione, gli allenatori, i dirigenti, così come il dottore, il fisioterapista e il preparatore: hanno contribuito attivamente a questo risultato». Non mancano le aspettative. «La Federazione ci ha caricate e dimostremo il nostro spirito di rivalsa per come si è conclusa l'avventura dell'Italvolley alle recenti Olimpiadi. Fare bene deve essere un prerequisito fondamentale. Vorremmo viverla all'insegna del divertimento e della spensieratezza ma prevale il senso di responsabilità per le aspettative che si sono create».

Vicenda umana. «La passione per il sitting volley segue quella per la pallavolo, già praticata a partire da 12 anni e ho smesso di giocare a 30 anni. Tutta la trafila: dal minivolley fino alla serie C». E poi l'osteosarcoma e la conseguente amputazione del ginocchio destro subita nel 2010. «Ho iniziato a praticare nuoto paralimpico ma ho scoperto la pallavolo da seduti: si è aperto uno scenario bellissimo. Il sitting volley una disciplina faticosa e spettacolare», ammette la pallavolista classe 1971.

Impegno e dedizione hanno condotto Alessandra Vitale in Giappone. La sua una lezione da tenere a mente. «Quando parlo della mia esperienza, voglio far capire che tutto si può superare, che è necessario riuscire a vedere lo stesso problema da un altro punto di vista o, per dirla in altro modo, cercare più punti di vista a un problema». Pedagogia dello sport sempre valida e Vitale.