Nel pieno della pandemia da covid 19, con tutto il mondo dello sport fermo, arriva una buona notizia dal settore Pararowing. Alessandro Brancato (RYCC Savoia), ha stabilito il nuovo record mondiale indoor sui 500 metri, categoria 19/29 anni, PR3 maschile, il tutto certificato dalla Concept2. Piena soddisfazione per l’azzurro: «Volevo provare già da un po’ ed avendo un po' più di tempo, causa la quarantena, ho deciso di tentare. In realtà non ho fatto lavori in particolare per prepararmi, sentivo solo che il risultato era nelle mie corde. Sono molto contento perché comunque in questo periodo è uno di quei piccoli stimoli che ti aiutano ad andare avanti, dando sempre il massimo durante la preparazione». Relativamente alla quotidianità, Brancato spiega: «Gli allenamenti continuano come al solito sotto l’attenta guida dei miei tecnici Mariano Esposito e Andrea Coppola. Ovviamente il tutto è reso più pesante dal fatto che mancano, per causa di forza maggiore, le uscite in barca e il lavoro a fianco dei compagni. La voglia di fare c'è, ed è tanta. La speranza è che tutto finisca presto e si ritorni alla normalità». In chiusura non mancano i ringraziamenti: «Vorrei ringraziare il mio dirigente Giulio Palomba e il Presidente dell’RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo. Entrambi dall’inizio della quarantena hanno dotato me e tutti i miei compagni di squadra delle adeguate attrezzature per affrontare al meglio gli allenamenti a casa. Non posso non menzionare il tecnico Marcello Balbi, che praticamente vive per noi atleti del circolo». © RIPRODUZIONE RISERVATA