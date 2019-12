Altra epica vittoria dell'azzurro Dominik Paris nella discesa sulla pista Stelvio di Bormio. Dopo il successo di ieri, Domme si èimposto nuovamente in 1.55.37. È la sua quarta doppietta, con due vittorie consecutive in due giorni, della sua carriera. Ed è la seconda a Bormio dopo quella dello scorso anno. Con questa vittoria Paris è anche passato in testa alla classifica generale di coppa del mondo in 449 punti. Dietro di lui a sorpresa lo sconosciuto svizzero Urs Kryenbuehl con un ritardo di soli 8 centesimi grazie alle migliorate condizionati meteo. Terzo l'altro svizzero Beat Feuz con un ritardo di 26 centesimi.





Sulla Stelvio l'azzurro ha ormai complessivamente vinto per ben 6 volte: cinque discese ed un superG. Più che Stelvio quella di Bormio è ormai la pista Paris e del resto l'azzurro è' appena diventato cittadino onorario del centro valtellinese. «Ho sciato bene, mettendoci cattiveria. Ho solo avuto problemi con il vento che mi soffiava contro nelle porte finali», ha detto Paris alla sua 18/a vittoria in carriera. Più indietro Mattia Casse con 2«e 48 di ritardo e poi Emanuele Buzzi (+03,16) e Peter Fill (+03,41). Domani a Bormio tocca alla combinata con l'applicazione del nuovo regolamento »provelocisti«. Infatti i primi della prova di discesa saranno i primi a scendere nella manche di slalom e non più in ordine inverso, trovandosi così sotto gli sci una pista meno rovinata.