Arte dello spostamento. Semplicità, sicurezza, rapidità del gesto atletico e acrobatico. In questo sono maestri i napoletani, ancor più gli atleti che indossano la maglia della Nazionale. Volteggi, cat leap, climb up, dyno entrano nel linguaggio comune e denotano un indice elevato di gradimento e una crescita esponenziale del, disciplina dimostrativa inserita nel palinsesto delle, poi rinviate al 2021. Si destreggiano con abilità, corrono e fluttuano nell’aria. Non si lasciano fermare né intimorire da nessun ostacolo, trasformando un corrimano in una rampa di lancio o in uno scivolo.Protagonisti del primo collegiale post lockdown i tecnici partenopei, e gli atleti). «E’ un motivo di vanto e di orgoglio vedere 3 atleti napoletani su 7 vestire la maglia della Nazionale: è davvero un’emozione indescrivibile», spiega soddisfatto il coach Castaldo. «Siamo stati una delle prime società ina credere in questa disciplina, ancor prima che entrasse a far parte del circuito federale». Primato made in Naples, preso a modello ed esempio da riprodurre.Saranno 10 giorni intensi di collegiale nella cittadina di, in provincia di. Il direttore tecnico della Nazionale(sezione Salute e Fitness), coadiuvato dai tecnici federali, da, ha convocato),),) e), oltre ai napoletani. Gli allenamenti indoor e outdoor si svolgeranno presso il Centro per lo Sport e del Tempo, in preparazione degli appuntamenti internazionali, ovvero la prima edizione dei, in programma a, in, dal 26 al 28 marzo 2021, poi laGli azzurri hanno ricevuto la visita del sindaco Ruggero Mucchi, accompagnato dal suo vice Diego Fondriest e dall’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Girardi. All’incontro ha preso parte anche Paola De Concini, responsabile tecnico della Società Ginnastica Val di Non, che ospita il collegiale.Lo sport ritrovato. Attività fisica per ripartire di slancio anche con una passeggiata montana, che porterà la ginnastica sulle vette del mondo, scaramanzia permettendo.