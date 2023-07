Pasquale Giordano campione d'Italia 2023

Barra sul tetto d’Italia. Il merito è di Pasquale Giordano, nuotatore delle Fiamme Oro e della Canottieri Napoli. Arrivo in volata per il classe 2004 a Piombino, che sale sul gradino più alto del podio. Termina dietro il francese Marc-Antoine Olivier (27'02"0), ma si laurea campione nazionale con il tempo di 27'03"9. Alle sue spalle Matteo Diodato (Livorno Aquatics) con il tempo di 27'04"1 e Vincenzo Caso (Fiamme Oro) con il crono di 27'05"6.

«Sono abbastanza soddisfatto per i risultati. Mi dispiace un po’ per la 10km, perché purtroppo mi sono ritirato: ho avuto forti dolori di stomaco, che non mi hanno permesso di continuare come volevo», spiega il gigante di Barra, già campioni d’Europa con l’Italfondo, seguito dal tecnico Pietro Bonanno, assistente capo della Polizia di Stato e allenatore di fondo delle Fiamme Oro.

«Per quanto riguarda la 5km, invece, ho avuto una buona condotta di gara. C’è sempre qualcosa da imparare soprattutto dalle persone più esperte di me, che riescono ad averne di più nei momenti fondamentali», osserva Giordano.

Primo assoluto e primo di categoria. «La 2,5km è stata una gara molto più veloce, dove sono sempre stato dietro a quelli di testa, cercando nel finale di giocarmi una medaglia», afferma Giordano, che ha adottato una strategia vincente. «E così è stato. Sono riuscito ad arrivare primo tra gli italiani», conclude orgoglioso il napoletano (nelle foto di Diego Montano/ DBM). La prima volta non si scorda mai. «Prossimo impegno il campionato italiano giovanile estivo a Roma agli inizi di agosto», chiosa Giordano.