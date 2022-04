Pasquetta all'ippodromo, picnic sulla pista di galoppo

Per Pasquetta, dopo due anni d'interruzione causa Covid, ritornano i tradizionali pic-nic all'ippodromo sull'immenso prato della pista di galoppo. Lunedi i cancelli apriranno alle 10,30 e sarà consentito portare all'interno bici, palloni, pattini, cibi e anche attrezzature barbecue (da utilizzare in appositi spazi). Ma in funzione ci saranno anche i punti ristori dell'ippodromo. Dalle 14,30 partono le corse di trotto. Previsto un biglietto d'ingresso (5 euro per gli adulti, 3 per i bambini). Ticket in prevendita sul circuito Etes o direttamente lunedì alle casse dell'ippodromo dove per ogni biglietto acqustato ne sarà staccato uno gratuito per domenica 8 maggio in occasione del Gran premio Freccia d'Euopa, memorial Gianni Campili. Per l'ingresso è richiesto il green pass base.