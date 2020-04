LEGG ANCHE

Con ilprorogato almeno fino al 3 maggio e con uno scenario che rende, per ora, difficile pianificare la ripresa della navigazione, continua la linea di massima cautela e di limitazione agli spostamenti e non mancano gli appuntamenti con la vela virtuale, i webinair e gli incontri tematici con i campioni della vela. Questa volta, dopo i successi organizzativi del Club Nautico della Vela di, la regata virtuale organizzata dalla Federazione Italiana Vela ha raccolto oltre 1700 iscritti, con tutte le XV Zone FIV presenti all’appello. Tutto è pronto per le qualifiche che si svolgeranno su scala zonale, utilizzando la piattaforma Virtual Regatta con 90 batterie da 19 velisti e con lo start nel giorno di Pasquetta.Nella cabina di regia del comitato organizzatore nazionale, la V Zona ha designato gli Ufficiali di regata Alessandro, Giulioe Antonioche, forti dell’esperienza maturata con #ioregatodacasa ed #ioregatoancoradacasa, sono pronti a coordinare le due giornate di qualificazione del 13 aprile e del 18 aprile. Sono 112 regatanti campani iscritti al Trofeo interzonale pronti a sfidarsi per passare alle successive fasi. Le qualificazioni prevedono 6 batterie ed oltre 15 ore di regata, con commenti ed interventi in diretta e tanti ospiti pronti a raccontare le regate. Nella giornata di ieri sono partite le comunicazioni "Generali" dell’evento agli iscritti e, nelle prossime ore, saranno pubblicate sul sito web www.velaincampania.it, sulla pagina facebook della FIV V zona (@velaincampania) e su apposito canale Telegram.