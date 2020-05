Una maratona-pellegrinaggio da Napoli al santuario mariano di Pompei, per pregare in memoria del compagno di squadra morto per coronavirus. Una dozzina di podisti della società di atletica del Collana Vomero ha percorso 42 km., indossando una canotta bianca dedicata a Giampiero Coppola, l’ingegnere con la passione per le corse su strada, colpito dal virus ad aprile e poi morto in ospedale. Aveva 56 anni.

L’impresa sportiva dei maratoneti napoletani, distanziati lungo il percorso nel rispetto delle norme anti covid, nell’ultimo giorno di maggio, mese dedicato alla Vergine. © RIPRODUZIONE RISERVATA