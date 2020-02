«Il destino è nelle nostre mani e non dobbiamo sbagliare nulla, per raggiungere l’obiettivo finale». Giuseppe Marino, così, alla vigilia di Perugia – Napoli femminile. Dopo lo stop forzato con il Cittadella, causa coronavirus, le azzurre impegnate nella trasferta umbra. Alessandra Nencioni e compagne non devono snobbare la 16esima giornata di campionato, né peccare di presunzione, affrontando la capolista il fanalino di coda.



Avvertimento. «Le ragazze daranno il massimo in campo. Non possiamo certamente sottovalutare l’impegno in casa del Grifone, perché siamo reduci da una imprevista sosta: indiscusso il valore di una avversaria che domenica scorsa ha perso di misura contro la Lazio», spiega il tecnico azzurro.



Napoli femminile. «E’ un gruppo professionale e le ragazze sono serie. Bisogna avere testa bassa e non smarrire la concentrazione», osserva Marino, ben consapevole delle insidie che si annidano in un incontro dall’esito scontato, almeno in teoria. Non a caso «contro la capolista le avversarie sono sempre motivate e vogliono fare bene».



Serie B. «Campionato frammentato e discontinuo per il calendario. Nei momenti migliori abbiamo dovuto staccare la spina. Adesso siamo nella fase più importante della stagione. Dobbiamo lavorare con la solita intensità», ordina il coach partenopeo.



Regular season. «Cadetteria equilibrata e di livello più alto rispetto alla passata stagione, proprio come auspicato dalla Figc femminile».



Assenti di turno. «Mancheranno Chiara Groff e l’estone Vlada Kubassova: sono certo che chi le sostituirà, saprà farsi valere, perché le ragazze hanno chiaro il nostro disegno tattico e preparato la gara a dovere», ammette fiducioso Marino. «Vogliamo chiudere bene il ciclo di partite iniziato dopo il ko di Ravenna. Poi ci sarà l’ennesima sosta e vogliamo arrivarci, mantenendo la testa della classifica», conclude Marino.



Con una partita da recuperare, con il primato da difendere. Perugia – Napoli femminile il testacoda in programma domenica 1 marzo (ore 14.30). Per una quaresima calcistica di gioia e non di penitenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA