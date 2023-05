Pesaro-Amatori Napoli 8-23, verdeblu ad un passo dalla salvezza

Vittoria e balzo in avanti. Dalle Marche capitan Alessandro Quarto e compagni tornano con quattro punti e si rilanciano in classifica. Al campo Toti Patrignano sono i rugbisti di Nicolas De Gregori ad imporsi, grazie ad un secondo tempo di cuore e sacrificio. E allora Pesaro-Amatori Napoli 8-23 vale molto in chiave prospettica, perché i verdeblu sono ad un passo dalla matematica salvezza, lasciandosi alle spalle Primavera, Civitavecchia, Perugia e Arvalia Villa Pamphili.

Player of the match Vincenzo Gargano. «La sconfitta all’ultimo minuto e di misura ad Avezzano (35-34), contro la quarta forza del campionato, ci ha dato tanta fiducia», spiega il migliore sul rettangolo di gioco. «Siamo arrivati nelle migliori condizioni al match con il Pesaro. La partita non è iniziata al meglio, perché abbiamo difeso tanto nel primo tempo. Siamo stati bravi a non subire meta, ma in attacco abbiamo giocato poco», ricorda. Capitalizzata l’unica occasione a disposizione. «La prima parte dell’incontro si è conclusa 5-7 in nostro favore», osserva Gargano.

«Nella ripresa entrambe le squadre hanno avuto un giocatore ammonito (Antonio Careri tra le nostre fila). Abbiamo dominato il gioco in mischia e in touche». Turno positivo in vista del prossimo appuntamento a Bagnoli. «La panchina ci ha dato un grande apporto. Due mete trasformate più tre calci di punizione», conclude soddisfatto Gargano.

Il destino nelle mani dell’Amatori. «Avevamo più fame dei nostri avversari, tanto da metterli sotto pressione. E nel secondo tempo siamo saliti in cattedra», asserisce capitan Quarto. Le mete sono state realizzate da Domenico Guerriero e Jacopo Longo.

«Finalmente i ragazzi stanno raccogliendo i frutti di un duro lavoro, mettendo in campo il cuore», rimarca Diego D’Orazio, presidente dell’Amatori Napoli. «Siamo ad un punto dalla salvezza e un ringraziamento va a tutto lo staff e ai nostri sostenitori, che si fanno sentire con il loro caloroso tifo anche in difficili trasferte come Perugia e Pesaro».

Anticipo al sabato? Ipotesi sul tavolo. La 22esima giornata al Villaggio del Rugby Gls domenica 7 maggio contro la Lazio capolista (ore 15.30) coincide con Napoli-Fiorentina al Maradona. Nell’aria la festa scudetto. La decisione dipenderà dal volere della Fir, intenzionata ad assicurare la contemporaneità delle ultime due giornate di serie A. In settimana ulteriori sviluppi.