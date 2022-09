PIANO DI SORRENTO - Strepitosa adfermazione per il nuotatore 87enne Michele Maresca che ha gareggiato agli European Aquatics Roma 2022 nella categoria over 85 classificandosi al primo posto nei 200 dorso con un vantaggio di 15 secondi sul secondo classificato.



Michele Maresca si è aggiudicato il titolo di campione d’Europa aggiungendo un nuovo successo alle tante vittoria che oramai colleziona da circa 30 anni. E’ stato da sempre il migliore in Italia nella sua categoria ed ora ha raggiunto meritatamente la vetta d’Europa. Una grande soddisfazione per Marco Veno, il suo maestro che lo ha seguito portandolo a conquistare l’oro.Ed un grande orgoglio per la città di Piano di Sorrento e per tutta la penisola sorrentina onorata di avere tra i suoi cittadini un grandissimo campione nello sport ed anche nella vita.