Dalla palestra di Quarto ai Mondiali di Dublino. E’ questo il percorso trionfale dei giovani campioni napoletani di kickboxing. «Si tratta di un risultato storico per il nostro club e soprattutto di una grande dimostrazione di come nello sport il successo possa giungere solo attraverso il lavoro e la programmazione a lungo termine». Il maestro Salvatore D’Isanto racconta le vittorie ottenute dall’Anfra Sport Club nei campionati italiani, specialità point fighting.

Si sogna sul tatami in vista dei prossimi impegni ridati. «Ben quattro nostri atleti sono entrati nella Nazionale italiana di kickboxing e parteciperanno al Mondiale che si terrà a Dublino dal 30 settembre al 9 ottobre 2022», racconta orgoglioso D’Isanto, che condivide il lavoro all’Anfra Sport Club con il maestro Gennaro Gallo.

Piccoli talenti crescono e si fanno valere. Federica Tarquinio e Andrea La Paglia sono rispettivamente campione e vicecampione italiano nella categoria cadetti (10-12 anni) insieme con Roberto Rubiu e Benedetta Pugliese, campione e vicecampione italiano nella categoria juniores (16-18 anni).

Successi non casuali. «C’è anche una proficua rete di collaborazione con gli altri team della Campania», osserva D’Isanto, sostenitore convinto delle sinergie sportive. «Il confronto e la competizione aiutano a crescere, ecco perché va ringraziato per l’ottimo lavoro di organizzazione e coordinamento il presidente regionale di FederKombat Gianni Di Bernardo».

Giovanissimi ma già con le idee chiare i piccoli campioni come traspare anche dalle parole di Andrea La Paglia. «Con il maestro Salvatore D’Isanto ho imparato che per conquistare una vittoria ci vogliono tanta fatica e soprattutto tante rinunce. Ho imparato ad allenarmi tutti i giorni e per tante ore senza tregua, con un solo obiettivo: combattere per vincere», avverte l’atleta partenopeo. «Il mio prossimo obiettivo è indossare il kimono della Nazionale italiana di kickboxing e rendere orgoglioso il mio maestro», conclude fiducioso La Paglia.