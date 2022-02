A Barcellona disputò le Olimpiadi del 1992. Unico azzurro della sua disciplina a conquistare la carta olimpica per la Spagna. «Il Napoli una fede». E non solo per la foto scattata nel ventre dell’allora stadio san Paolo. La sua una data di nascita che non passa inosservata: 10 maggio 1967. Vent’anni esatti precedenti il primo scudetto degli azzurri. «E’ scolpita nella mia vita. Festeggiai nel migliore dei modi il mio compleanno. Così come ricordo ancora la presentazione di Diego Armando Maradona a Fuorigrotta». Un predestinato.

In carriera Pierluigi Ussorio ha vinto undici campionati italiani nel tiro a segno. Anno d’oro il 1994, quando firmò il record (592/600) tuttora imbattuto e vinse i Mondiali militari in Svizzera. «Primato cristallizzato nella storia. Non potrà essere superato, perché compiuto con i bersagli «vecchi», che oggi non ci sono più. E’ un bellissimo ricordo». Giocherà una nuova partita Ussorio, nominato rappresentante dei tecnici a livello nazionale della Uits.

«La ratifica è arrivata il 19 gennaio 2022 e sabato 19 febbraio ci sarà il primo consiglio direttivo: inizia una bella sfida», dichiara il campione del mondo. Unione italiana tiro a segno griffata Campania. «Mai nella storia della Federazione ci sono stati due campani: uno come presidente, Costantino Vespasiano, e il sottoscritto, consigliere di presidenza rappresentante dei tecnici. Sono l’unico tra i consiglieri federali a sedere nel consiglio di presidenza. Per la Campania è davvero un momento prestigioso, una bella soddisfazione», rimarca Ussorio.

«Con Vespasiano abbiamo dato vita ad una interessante staffetta in Campania: è stato presidente regionale nel 2007-2008, io dal 2009 per otto anni, poi Costantino è stato il mio successore per il quadriennio successivo. E insieme siamo arrivati al consiglio nazionale». Incroci e curiosità. «Entrambi teniamo tanto al nostro sport, alla Federazione e al lavoro di qualità», asserisce convinto il sottoufficiale della Guardia di Finanza in servizio al Comando provinciale di Napoli. Al comitato regionale campano è stato eletto presidente Aniello Zito.

Obiettivi. «Sono concentrato a fare bene e a imprimere una svolta», prosegue Ussorio, desideroso di dare il suo contributo al ciclo di rinnovamento. Sarà in ottima compagnia. «Il tre volte oro olimpico Niccolò Campriani ritorna nella famiglia Uits in qualità di «Advisor strategico» per il settore sportivo delle discipline Issf». Dopo i successi di Londra 2012 (al collo anche l’argento) e di Rio 2016 (con i due metalli più pregiati), «aver avuto la disponibilità di Niccolò, anche a titolo gratuito, è motivo di grandissimo orgoglio. Nicco è stato cinque anni al Cio come manager, dopo la sua fantastica e strepitosa carriera sportiva», racconta l’ambasciatore Coni Campania. «Da dicembre 2021 ha deciso di interrompere questo percorso, perché ha in mente grandi progetti a cinque cerchi, corteggiato anche da Federazioni straniere. Il suo sarà un impegno fino al 2024. Stiamo riorganizzando insieme tutta la preparazione olimpica e paralimpica, settore quest’ultimo che merita l’attenzione dell’intera società civile. Tante le proposte in cantiere», avverte Ussorio.

Riorganizzazione della formazione. «Coinvolgerò Campriani. Centrale il ruolo dei tecnici come fondamentali saranno le direttive dello staff tecnico. Rivedremo i corsi tecnici federali fermi ormai da cinque-sei anni».

Promozione. «Avvieremo una comunicazione mirata. Brand, testimonial e un progetto organico per impattare sulle giovani generazioni. Implementeremo app innovative per i tesserati, che potranno seguire direttamente le gare dai loro dispositivi, così come visualizzare i bersagli elettronici».

Piano di sviluppo infrastrutturale. «Priorità supportare le sezioni per l’acquisto dei bersagli elettronici, prevalentemente ad aria compressa (10 m, 25 m, 50 m). Stiamo ragionando sul rilancio del centro tecnico federale di Civitavecchia: diventerà il cuore pulsante della nostra Nazionale per la preparazione olimpica. È un progetto ambizioso da rispolverare».

Tedoforo a Matera il 18 giugno 2019 e delegato tecnico nazionale della Uits alle Universiadi. «Bellissima esperienza la 30esima edizione estiva»», osserva Ussorio, culminata con il bronzo di Dario Di Martino e Maria Varricchio, sotto lo sguardo attento di Roberto Di Donna, già oro e bronzo ad Atlanta 1996. Si percepisce l’onda lunga dei Giochi universitari. «Unico rammarico l’eredità in termini di infrastrutture: è rimasto ben poco. La Sezione Napoli del tiro a segno insiste sul demanio militare: le risorse dell’Aru non potevano essere spese sul terreno demaniale. Optammo quindi per i padiglioni della Mostra d’Oltremare. Indimenticabile l’esperienza sportiva, una grandissima soddisfazione. Come Federazione, su impulso del nuovo presidente Costantino Vespasiano, vorremmo aiutare tutte le sezioni d’Italia a sviluppare attività sportiva anche a livello infrastrutturale», annuncia Ussorio, vincitore della Coppa del Mondo in Messico nel 1991. «E’ stato confermato a Napoli il Trofeo delle Regioni nel mese di novembre: parteciperanno i primi otto comitati d’Italia. Stiamo pensando di associare un campionato italiano di bersaglio mobile».

Corsa contro il tempo. «Abbiamo due anni a disposizione. Impostare il discorso è fondamentale. È essenziale dare la sterzata e partire con il piede giusto», conclude fiducioso il rappresentante dei tecnici a livello nazionale, già consigliere federale dal 2000 al 2004. Si pianifica il biennio olimpico dopo cinque anni di commissariamento. Il nuovo corso verso Parigi 2024 è già iniziato.