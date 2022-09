“Palombella gloriosa”, Pino Porzio vince anche da scrittore

Mercoledì 21 settembre, libreria Feltrinelli in via Santa Caterina a Chiaia, ore 18.30: è il giorno del debutto di un pluridecorato campione di pallanuoto, Pino Porzio, come scrittore. Il campione napoletano, che ha vinto tutto da giocatore con il Posillipo e da allenatore con la Pro Recco, oltre a una serie di titoli con la Nazionale, presenta “Palombella gloriosa” scritto con la collaborazione di Paquito Catanzaro e edito da Homo Scrivens.

Alla presentazione interveranno i giornalisti Gianfranco Coppola (vicecaporedattore della Rai e presidente dell'Unione Stampa Sportiva Italiana), Francesco De Luca (caposervizio del Mattino) e Franco Esposito, a lungo inviato del Mattino.