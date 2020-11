Pioggia di gol a Punta Sant’Anna. Il Recco dilaga nella ritrovata piscina Antonio Ferro. Travolti dalla furia dei campioni d’Italia, i giallorossi escono sconfitti 18-0 (4-0, 6-0, 4-0, 4-0) nel primo confronto stagionale. Cinquina di Francesco Di Fulvio, tripletta per il mancino Gonzalo Echenique e Stefano Luongo. Seppur a porte chiuse, battesimo di fuoco per i galacticos di Gabi Hernandez nello storico impianto ligure.

Uscito per limite di falli Daniel Gallozzi nella terza frazione. Per i biancocelesti in porta l’ex posillipino Tommaso Negri dal terzo tempo, nella Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno tra i pali Gennaro Taurisano nell’ultimo periodo. Formazione campana in emergenza: assente il tecnico Matteo Citro, risultato positivo al Coronavirus la scorsa settimana e sostituito da Andrea Scotti Galletta nel ruolo di coach-capitano.

Salerno privo dell’indisponibile Nicola Cuccovillo e dell’acciaccato Marko Elez. Esordio in A1 per Andrea Paglietta, attaccante classe 2003, analoga sorte toccata ad Andrea Nuzzo (2005), ex Savona. Nel girone A seconda vittoria per i recchelini, mentre i giallorossi, in attesa di conoscere la data dell’incontro rinviato alla Simone Vitale, giocheranno il 12 gennaio 2021 contro il Quinto in trasferta.

