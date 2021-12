Intitolato a Pippo Dalla Vecchia il pontile del Circolo Savoia

Il pontile del porticciolo di Santa Lucia, pertinenza integrante del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, è stato oggi intitolato al Presidente Benemerito Pippo Dalla Vecchia, “rifondatore del Megaride e del RYCC Savoia”, come scritto sulla targa svelata questa mattina dal presidente del sodalizio bianco blu, Fabrizio Cattaneo della Volta, alla presenza dei familiari del suo precedessore, scomparso il primo maggio di quest’anno: la moglie Grazia ed i figli Aurelio ed Emmanuele.

Una breve ed emozionante cerimonia alla quale hanno preso parte i soci a lui più legati, i dipendenti, i marinai e gli allenatori del sodalizio che è stato guidato per 22 anni, dal 1991 al 2013, dall’indimenticato “Pippo”. La targa è stata apposta all’esterno dello spogliatoio della scuola vela e windsurf e locale ormeggiatori del Circolo Savoia.

Presidente del R.Y.C.C. Savoia ininterrottamente per ben 22 anni, fino al 2013, Dalla Vecchia ha lasciarto un Circolo la cui sede è stata ufficialmente riconosciuta come una di quelle catalogate, nelle riviste a tiratura mondiale, come “le più belle sedi nautiche del mondo”. Al passo con i tempi le Sezioni Sportive del Canottaggio e della Vela che, per i risultati conseguiti in campo nazionale, europeo e mondiale, hanno dimostrato la loro ottima impostazione.