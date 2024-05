Piscina Scandone, al via il «Gran Prix Città di Napoli» con Benedetta Pilato

Parte con il piede giusto la settima edizione del Grand Prix Città di Napoli - Trofeo Vecchio Amaro del Capo, la rassegna natatoria organizzata dalla società Eventualmente Eventi & Comunicazione di Luciano Cotena, con la direzione tecnica di Francesco Vespe, in corso di svolgimento oggi e domani alla piscina Felice Scandone.

Ad aprire le gare della lunga mattinata in vasca sono state infatti le dieci batterie dei 50 rana, ultima delle quali quella che vedeva impegnata in corsia numero 4 l’azzurra Benedetta Pilato, bronzo in questa specialità ai recenti Mondiali di Doha e già capace di salire sempre sul podio iridato dei 50 rana a Fukuoka 2023 (bronzo), Budapest 2022 (argento) e Gwangju 2019 (argento). Nonostante fossero le prime ore della giornata (si è gareggiato poco dopo le 8.30), Benedetta Pilato ha fatto segnare un tempo di tutto rispetto: 30.15.

«Sono molto soddisfatta – ha detto – perché, nonostante fosse presto e la gara fosse stata programmata in un orario inconsueto rispetto alle nostre abitudini, ho nuotato sui livelli dei Mondiali (dove ha conquistato il bronzo con il tempo di 30.04).

Ovviamente questa è una fase di passaggio nella preparazione per le Olimpiadi di Parigi, che restano l’appuntamento clou della stagione. Le sensazioni sono buone».

Circondata dall’affetto delle giovani nuotatrici e del pubblico della Scandone che ha subito affollato le gradinate, Benedetta Pilato non si è sottratta all’affetto dei tifosi, concedendosi al rituale di autografi e selfie: «Questo impianto è fantastico – le sue parole – Certo, c’è un po’ di ‘casino’, ma questo mi fa sentire come fossi a casa, perché anche se mi sono trasferita sono sempre una orgogliosa meridionale. È il clima che serve in questo momento: sono certa che il calore di Napoli saprà darmi la spinta giusta e accompagnarmi in questa fase di preparazione verso le Olimpiadi».

Ricco il programma odierno del Grand Prix Città di Napoli, dove spiccano tra le altre le prove dei 100 stile libero in cui sarà impegnato un altro azzurro già certo di partecipare ai giochi a cinque cerchi di Parigi: Alessandro Miressi. Le batterie sono previste a partire dalle 11.30, le finali sono invece in programma nel pomeriggio alle 18.45.