Napoli, nella piscina Scandone scattano i campionati regionali

Il nuoto campano atteso protagonista in questi giorni: si conclude a Piombino il “Trofeo delle Regioni” in acque libere, spedizione composta da quattro tecnici (Bonanno, Consiglio, Sigillo, Avagnano) e undici atleti in rappresentanza di sette società (Canottieri Napoli, Fiamme Oro, Dream team Salerno, Caravaggio, Olimpic Nuoto, Atlantide ed Ecumano space pool). Campania favorita in virtù delle due vittorie conquistate nelle ultime tre edizioni.

Lunedì 4 luglio invece inizieranno alla “Scandone” i campionati regionali assoluti e di categoria in vasca lunga (con mille iscritti), valevoli per l’acquisizione del tempo utile alla partecipazione dei campionati italiani.