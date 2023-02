Boxe, mondiali femminili con poker di campane: Testa, Charaabi, Carini e Canfora

Parla Campano la nazionale italiana femminile di pugilato che dal prossimo 15 marzo disputerà i campionati mondiali elite in India a Nuova Delhi. La pattuglia campana è guidata da Irma Testa che arriverà a questo torneo con il titolo di Campionessa Europea in carica e vice campionessa mondiale sempre nella categoria dei 57 kg. La poliziotta di Torre Annunziata, già Bronzo Olimpico a Tokyo è attesa da un girone difficile dove affronterà avversarie titolate tra cui la Lin Yu Ting (Taiwan) con la quale ha perso la finale mondiale nel maggio scorso.

C’è grande attesa per Angela Carini che dopo un periodo difficile in cui non ha seguito con regolarità gli allenamenti è ritornata prepotentemente alla ribalta conquistando il titolo italiano a dicembre scorso è una bella medaglia di bronzo al difficile torneo di Strandja in Bulgaria solo quindici giorni fa. La Carini affronterà questi mondiali nella categoria dei 66 kg. Altra campana convocata per questi mondiali è la casertana di San Prisco Sirine Charaabi reduce da una prestigiosa medaglia d’oro al torneo Internazionale Moammed in Marocco. L’ex allieva del maestro Giuseppe Perugino affronterà il torno nella categoria dei 52 kg. Completa la pattuglia regionale la 63 kg Assunta (Susie) Canfora che da un anno si sta cimentando nella categoria dei 63kg. Un calo di peso che le ha indubbiamente comportato qualche difficoltà di adattamento che però sembra aver superato dopo l’eccellente prestazione, con medaglia di bronzo, a Strandja in Bulgaria.

Queste sono le quattro campane di nascita ma ci sarebbero altre due atlete che per tesseramento sono considerate Campane, Robert Bonatti (48kg) e Giordana Sorrentino (50 kg) entrambe del Gruppo Sportivo Carabinieri la cui sede di allenamento è a Miano (NA). Le altre atlete azzurre in partenza per l’India sono l’abruzzese Olena Savchuk (54 kg), la laziale Alessia Mesiano (60 kg) e la giovane promessa dei 70 kg Melissa Gemini anch’essa laziale di Viterbo.

«È un appuntamento importantissimo questo mondiale – spiega il tecnico azzurro Emanuele Renzini – Non ha valore di qualificazione olimpica ma potrà contribuire a migliorare la posizione nel ranking mondiale che poi sarà molto utile per la scelta delle teste di serie nelle prossime qualifiche olimpiche. Per questo un podio mondiale potrebbe essere più che utile». Si va ai mondiali quindi con un occhio e di più ai prossimi tornei di qualificazione olimpica come spiega il presidente della federboxe campana Rosario Africano. «Dopo questi mondiali a Giugno prossimo in Polonia ci saranno i giochi Olimpici Europei prima chance di qualifica a Parigi 2024. Quindi due tornei mondiali di qualificazione il primo a Marzo 2024 ed il secondo a Maggio 2024. Il percorso olimpico inizia con questi mondiali come ha spiegato Renzini e spero che le quattro atlete campane portino a casa almeno altrettanti podi».

Campania protagonista anche dal punto di vista dei tecnici con un seminario in programma il 18 marzo presso l’hotel Vittoria di Pompei; in Lombardia 25 marzo presso l’hotel A.S.Hotel di Limbiate. Di primissimo livello l'elenco dei relatori con il presidente dei tecnici Mondiali (IBA) ed Europei (EUBC) Gabriele Martelli, il segretario Commissione Tecnici Europei EUBC, maestro Giancarlo Ranno, il presidente dell’ European Boxe Academy (EBA), Franco Falcinelli, il Docente Formatore IBA (ex AIBA), Patrizio Oliva, il Coordinatore del Settore Tecnici Nazionale FPI, Biagio Zurlo, la Scuola Nazionale di Pugilato F.P.I. con Marco Consolati, la Scuola dello Sport Coni con Valerio Esposito. «Si tratta di un momento importante per la formazione dei nostri tecnici e maestri - con questo stage portiamo in Campania Gabriele Martelli il presidente mondiale dei maestri di pugilato ed il segretario della commissione Tecnici EUBC. Le loro lezioni serviranno ai nostri tecnici per diventare maestri internazionali», le parole del presidente del comitato regionale della Federpugilato Rosario Africano