«Sono dispiaciuto ma non rammaricato. Peccato non poter completare l’opera iniziata e conseguire l’obiettivo stagionale: la salvezza». Dopo quattro giornate di campionato, alla vigilia della super sfida con la Juventus, Nicola Romaniello è stato esonerato. Alla sua prima esperienza nel calcio femminile, il tecnico casertano ha raccolto soltanto un punto con il Como (2-2) allo stadio Ugo Gobbato. Avrebbero certamente meritato la vittoria le pantere nello scontro diretto con le lombarde, rimediando (ma non sfigurando e tenendo testa alle quotate avversarie) ko con la Roma (0-2), la Sampdoria (2-1), e l’Inter (6-1).

Stringata la nota della società presieduta da Raffaele Pipola. «E’ stato deciso di interrompere il rapporto professionale con l’allenatore Nicola Romaniello, affidando la squadra al suo vice Gerardo Alfano, già in panchina nella gara di ieri a Vinovo. A Nicola Romaniello vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e l’augurio di futuri successi professionali».