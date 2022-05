«Difendiamola». E’ questo il grido di battaglia scelto dalle pantere a due giornate dalla fine del campionato. Vigilia di un match importante per il Pomigliano, che affronterà domani pomeriggio (ore 14.30) la Fiorentina di Patrizia Panico. Ex di turno Federica Russo, Martina Fusini e Deborah Salvatori Rinaldi. Pronte all’ultimo sforzo, all’assalto decisivo e a lanciare il cuore oltre l’ostacolo capitan Gaia Apicella e compagne.

«Le ragazze sanno dell’importanza della gara e faranno il possibile per completare l’opera», assicura fiducioso il direttore generale Biagio Seno. «E’ stata un’ottima settimana di lavoro. Le calciatrici sono concentrate e sono motivate per l’appuntamento allo stadio Ugo Gobbato», avverte Seno, che spiega il ritorno di Domenico Panico. «Si è trattato di un cambio in panchina per dare una scossa. Ci aspettano due finali in programma», osserva il dg granata.

La salvezza sarebbe meritata e un risultato storico. Il Pomigliano vuole condurre la nave in porto a fronte degli innumerevoli sforzi profusi. Conteranno le motivazioni certamente ma servirà una prestazione di carattere tra le mura amiche. Empoli già salvo (23), Pomigliano a 20 punti, viola staccate di due lunghezze e azzurre a 16. Sull’asse Toscana-Campania si deciderà la volata salvezza, che proseguirà anche nell’ultimo turno con un doppio emozionante derby (Fiorentina-Empoli, Napoli-Pomigliano), sempre in diretta TimVision.

Il club presieduto da Raffaele Pipola ha ricevuto la visita di Milena Bertolini. Per la prima volta al Gobbato, il commissario tecnico della Nazionale femminile ha salutato la squadra ed ha assistito alla seduta di allenamento. Un momento di incontro e di confronto con atlete e tecnici. «E’ stata una bella giornata», ha concluso il direttore Seno (nelle foto di Nicola Velotti).