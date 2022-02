Le notizie sono due. Una positiva, l’altra negativa. Victoria Marie DellaPeruta convocata in azzurro. La stellina del Pomigliano sarà a disposizione del commissario tecnico Enrico Maria Sbardella al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per il primo stage del 2022. La 17enne italo-statunitense ha realizzato due gol in altrettante partite, contro l’Empoli in trasferta (risultando determinante) e contro la Roma (marcatura lampo) tra le mura amiche. Si è abbattuto sulla serie A l'uragano Tori, conquistando subito i cuori dei tifosi granata, entusiasmando il presidente Raffaele Pipola, e guadagnando la maglia della Nazionale italiana under 19.

Esprime soddisfazione il direttore generale Biagio Seno, artefice del trasferimento della brillante attaccante in Campania. «Tori ha il doppio passaporto. I suoi genitori sono contentissimi. Gli incartamenti sono stati consegnati alla Figc». DellaPeruta pronta a mettersi in luce con le sue pregevoli giocate giovedì 17 febbraio (ore 15) nella gara di allenamento con la Nazionale under 23 femminile e lunedì 21 nell’amichevole a Coverciano (ore 15) con le pari età del Belgio. A seguire i due incontri ci sarà certamente il dg Seno.

«Si lavora in vista della ripresa. Domenica 27 febbraio affrontiamo la Sampdoria allo stadio Ugo Gobbato (ore 14.30). Stiamo provando ad organizzare un’amichevole per consentire alle ragazze allenate da Domenico Panico di non perdere il ritmo gara», afferma Seno.

Tegola inaspettata. Stagione finita per Melissa Toomey. Ultima arrivata in casa Pomigliano e con una sola partita disputata, per la 21enne italo-irlandese, ex Tavagnacco, intervento perfettamente riuscito. Nel corso della sfida contro le giallorosse, seconda forza del campionato, Melissa ha riportato la rottura del tendine d'achille sinistro. L’intervento è stato eseguito presso la Casa di Cura Ulivella dal dottor Francesco Raffelini. L’operazione prevedeva la riparazione tendinea con pds ed augmentation biologica con membrana regeneten. Toomey seguirà le gesta di capitan Deborah Salvatori Rinaldi e compagne.