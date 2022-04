Un punto per la salvezza. Il recupero della 17esima giornata di serie A finisce 1-1 tra Pomigliano e Lazio. Allo stadio Ugo Gobbato granata e biancocelesti si dividono la posta. Al gol della svedese Marija Banusic (42’) risponde Noemi Visentin (84’). Quinto gol stagionale per l’ex giallorossa, così come per l’attaccante classe 2000. Le ragazze di Manuela Tesse agganciano l’Empoli a quota 20 in classifica e sale a + 5 il margine di vantaggio sul Napoli femminile.

Sabato Santo calcistico. Festeggia il suo 22esimo compleanno Sara Cetinja, protagonista nel primo tempo con quattro diversi interventi risolutivi. Il portiere serbo alza sopra la traversa la conclusione dell’ungherese Beatrix Fordos (9’). Respinge il tentativo di sinistro dell’ex Giulia Ferrandi (30’). Si oppone al colpo di testa di Francesca Pittaccio (31’). Rinnova il duello con Ferrandi (38’). Il Pomigliano prova a pungere con la punizione di Banusic, chiamando in causa la connazionale Stephanie Ohrstrom (34’). Alla ricerca del vantaggio la stellina Tori DellaPeruta di testa (35’). Sblocca la gara una giocata a sorpresa di Banusic, che ruba palla a Ferrandi e scavalca l’estremo difensore avversario. Ride di gusto la numero 17, abbracciata dalla sue compagne di squadra (1-0).

Dedica speciale. All’intervallo le due australiane Ella Mastrantonio e Aivi Luik mostrano con fierezza la maglia numero 54, rivolgendosi in tribuna, dove siede l’infortunata Emanuela Schioppo. Si intravedono anche Paola Di Marino e l’ufficio stampa del Napoli femminile Gianluca Monti.

Nella ripresa la Lazio trova il pareggio con il sinistro di Visentin, su lancio lungo di Ferrandi. Cinque minuti di recupero e quinto risultato utile consecutivo per le biancocelesti, che si portano a -3 dal club presieduto da Lello Carlino. A tre giornate dal termine corsa salvezza ancora tutta aperta.