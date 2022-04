Pomigliano-Lazio 1-1, Tesse: «Un punto che ci va stretto»

Tre gare alla fine. Nel recupero della 17esima giornata capitan Gaia Apicella e compagne raccolgono un punto prezioso per la corsa salvezza. «Sapevamo che sarebbe stata difficile la sfida con la Lazio», afferma Manuela Tesse. «Ci avviciniamo al termine del campionato e le partite che mancano alla conclusione della serie A si vivono con una pressione diversa rispetto a quelle disputate nel girone d'andata, vista la posta in palio».

Allo stadio Ugo Gobbato le pantere hanno sfiorato la vittoria. «E’ stata una partita nervosa, caratterizzata da molti errori. Abbiamo sofferto nel primo tempo solo sui calci piazzati, riuscendo ad andare in vantaggio alla fine della prima frazione», ricorda il tecnico sardo. «Siamo riusciti a neutralizzare la fonte del gioco avversario, Giulia Ferrandi, e ad arginare la velocità e gli strappi di Noemi Visentin».

Le biancocelesti hanno acciuffato il pari all’84’. «Un solo errore di lettura allo scadere ha, purtroppo, permesso alla Lazio di pareggiare». Dopo i due ko maturati con il Verona già retrocesso e con il Sassuolo, quarta forza della serie A, le granata puntavano all'immediato riscatto. «Un punto che ci va stretto per come avevamo interpretato la gara, ma un punto che di sicuro fa più comodo a noi che alle biancocelesti». In classifica Pomigliano a 20, a pari merito con l’Empoli, Lazio a 12. In mezzo Fiorentina a 18 e azzurre a 15.

«Sapevamo che sarebbe stato difficile affrontare la Lazio in questo momento. Sono molto dispiaciuta: una vittoria ci avrebbe consentito di allontanarci di molto dalla zona calda, ma sono comunque soddisfatta della prestazione. Le ragazze hanno dato tutto e meritano solo applausi», asserisce convinta Tesse. (nelle foto di Nicola Velotti). «Ora dobbiamo affrontare le ultime tre gare con la stessa determinazione ma con più concentrazione, imparando dagli errori commessi contro la Lazio», conclude fiduciosa Tesse.

Domenica 24 aprile la 20esima giornata: in programma Milan-Pomigliano alle ore 14.30, in concomitanza con Sassuolo-Napoli femminile. La Lazio sarà impegnata in casa con la Juventus campione d’Italia (ore 12.30).