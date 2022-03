L’ombra del Coronavirus. Non si disputerà Pomigliano-Lazio, in programma allo stadio Ugo Gobbato (ore 14.30) a causa della positività al Covid-19 di alcune calciatrici granata. La Divisione Calcio femminile ha dunque disposto il rinvio a data da destinarsi del match previsto per la 17esima giornata di serie A.

«La società presieduta da Raffaele Pipola comunica che a seguito di un incremento dei casi di positività al Covid-19 e visto il numero delle tesserate risultate contagiate dal virus, la gara Pomigliano-Lazio è stata rinviata a data da destinarsi». E’ quanto si legge sul sito del club campano.

Salta, al momento, l’importante sfida salvezza, che verrà recuperata appena possibile. Da segnalare il pareggio tra Empoli e Sassuolo maturato ieri pomeriggio (1-1), la sconfitta interna del Napoli femminile con la capolista Juventus (0-2), il pari tra Roma e Milan (1-1). Nel palinsesto domenicale Fiorentina-Hellas Verona e Inter Sampdoria.