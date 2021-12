Primo storico derby in serie A. Campania protagonista in campo con la super sfida tra Pomigliano e Napoli femminile. Il lunch match delle ore 12.30 sarà trasmesso in diretta su TimVision ed apre il palinsesto dell’11esima giornata, nonché ultima del girone di andata. Posta pesante in palio allo stadio Ugo Gobbato: crocevia salvezza di fondamentale importanza. Ben sei giocatrici le ex di turno: Federica Russo, Livia Capparelli, Martina Fusini, Emanuela Schioppo, Azzurra Massa, Giusy Moraca.

Entrambe le formazioni hanno cambiato allenatore in corso d’opera: a Manuela Tesse e ad Alessandro Pistolesi sono subentrati Domenico Panico e la coppia Giulia Domenichetti-Roberto Castorina. In classifica 10 punti per le pantere, 7 per le azzurre; 3 vittorie maturate per le granata, una in meno per il club presieduto da Lello Carlino. Un pareggio a testa, 6 sconfitte per capitan Deborah Salvatori Rinaldi e socie, 7 per capitan Paola Di Marino e compagne. Incassati 19 gol dalla società di Raffaele Pipola a fronte delle 12 reti realizzate contro le 16 subìte dalle azzurre, a bersaglio solo 6 volte. Le due compagini si affidano in porta alla serba Sara Cetinja e alla spagnola Yolanda Aguirre.

«Pomigliano-Napoli femminile è motivo di orgoglio per il Sud e l’intero movimento, con l’auspicio per entrambe di rimanere nella massima serie. Sicuramente si prospetta una partita importante», spiega alla vigilia Domenichetti, alla sua seconda presenza in panchina all’ombra del Vesuvio. «C’è voglia e sarebbe da pazzi se non ci fosse: va incanalata nel modo giusto, sapendo gestire con lucidità i momenti della partita», osserva l’anconetana. «Il rientro di Soledad Jaimes ci dà una mano ma non possiamo pensare che solo un elemento può fare la differenza. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo contro l’Empoli e avere quell’atteggiamento in maniera ordinata, organizzata e consapevole», afferma Domenichetti.

«Stiamo proponendo la nostra idea di gioco, il modo migliore per arrivare ai risultati. Ci vuole pazienza ma stiamo accelerando i tempi», afferma il tecnico azzurro, che avverte. «Da temere lo spirito e l’unità di squadra del Pomigliano: non mollano mai. Il Napoli deve mettere in campo la cattiveria di imporsi e portare il risultato a casa», auspica Domenichetti.