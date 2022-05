A volte ritornano. Nessun riferimento alla raccolta di racconti di Stephen King. Fanno dei giri immensi (decisamente incomprensibili) e poi ritornano, per riprendere Antonello Venditti. Certi amori o certe relazioni s’interrompono e ripartono. E’ il caso di Domenico Panico, richiamato a gran voce, se non al capezzale del Pomigliano, al timone delle pantere. Ritorna al suo posto il tecnico napoletano, avvicendando Manuela Tesse per la seconda volta. Stranezze e paradossi calcistici. Probabilmente ha inciso la debacle con il Milan al Vismara (6-2) e un solo punto racimolotato contro la Lazio (1-1) e il Verona già retrocesso (2-0).

A due giornate dal termine della serie A e in piena corsa salvezza, il club presieduto da Raffaele Pipola ci ripensa, ritorna sui suoi passi e si affida nuovamente all’allenatore esonerato agli inizi di marzo, dopo la sconfitta interna con la Sampdoria (0-1), che aveva condotto capitan Deborah Salvatori Rinaldi e compagne al settimo posto con una media punti incredibile. Ben cinque vittorie maturate con Panico e sei ko incassati.

La società campana aveva affidato ad inizio campionato la guida tecnica all’ex calciatrice sarda classe 1976, già artefice della promozione in A del Pomigliano. Davvero breve la sua esperienza nella massima serie, durata appena tre giornate, con la sconfitta all’esordio (sabato 28 agosto 2021) contro la Juventus campione d’Italia (3-0), il pareggio (2-2) allo stadio Ugo Gobbato con l’Empoli (domenica 5 settembre) e l’insuccesso interno (1-2) con la Roma (11 settembre). Da qui la scelta di affidarsi al coach partenopeo.

Panico ritrova il gruppo che, durante la sua gestione, era ad un passo dal cogliere l’obiettivo stagionale. Domenica 8 maggio (ore 14.30) la sfida crocevia tra le mura amiche contro la Fiorentina, che può decidere il destino del Pomigliano. Gaia Apicella e socie sono a quota 20 punti in classifica, vantando appena due lunghezze di vantaggio nei confronti di Valentina Giacinti e del resto della compagine viola. Guarda interessato in casa altrui il Napoli femminile (16 punti), che affronterà l’Empoli già salvo e poi sarà super derby a Cercola domenica 15 maggio.